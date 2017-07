Une vingtaine de producteurs horticoles de renom de la région de Sédhiou étaient, ces deux derniers jours, à l'école de l'utilisation commode des (produits) pesticides contre les mouches des fruits.

L'objectif est de s'approprier les techniques de leur utilisation mais aussi de proscrire les risques inhérents à l'application de ces produits dans les champs. Des activités de suivi sont programmées pour s'assurer de la mise en œuvre de ce programme, a notamment indiqué le directeur national du projet.

Même si la tendance est à la baisse ces deux dernières années, les attaques des mouches contre les végétaux et fruits restent au cœur des préoccupations des acteurs. N'empêche, pour éradiquer le fléau, une session de formation a regroupé 20 leaders du secteur horticole pendant deux jours.

Cette formation vise à les outiller en technique d'utilisation des produits pesticides certes utiles mais dangereux s'ils sont mal appliqués. Le coordonnateur national du projet régional de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest, El Hadji Omar Dieng, précise que l'utilisation inadéquate de ces produits sur le terrain est à l'origine de nombreux problèmes notamment les cas d'intoxication et de brûlure des champs.

«Nous sommes ici dans le cadre de la formation des acteurs de la filière horticole. L'objectif de cette session s'inscrit en droite ligne avec la vision des bailleurs de fonds du projet notamment l'Union européenne, la CEDEAO et l'Agence française de développement. Le constat est que les produits pesticides font des ravages. Ce sont des produits incontournables par les producteurs compte tenu de la pression occasionnée par la prolifération des mouches de fruits mais leur utilisation est très mal faite sur le terrain. Ce qui est à l'origine de nombreux problèmes notamment les cas d'intoxication et de brûlure des champs», a dit El Hadji Omar Dieng. «Nous avons convoqué 10 producteurs maraîchers, hommes et autant de femmes, pour subir cette formation et en distiller après au sein de leur communauté d'origine», précise-t-il.

Fatoumata Siré Biaye la présidente des groupements de femmes de Sandiniéry, une participante, rassure avoir compris les techniques d'utilisation des produits pesticides. «Cette session nous a beaucoup renforcé car, personnellement, j'ai appris les méthodes de dosage et de pompage des pesticides dans les champs. Alors que, dans le passé, je mettais ma pompe sur le dos et je faisais le pompage à l'aveuglette. Une fois de retour, je ferai le travail de démultiplication auprès des femmes de Sandinièry, mon village».

LES PRODUCTEURS OPTIMISTES LORGNENT DE GRANDES PARTS DE MARCHE

Tout aussi comblé de la qualité des modules de la formation, le président de la plate-forme de la filière mangue de la région de Sédhiou reste optimiste que la traque en cours contre les mouches des fruits donnera les résultats escomptés. «Nous avons beaucoup appris au cours de cette session de formation parce que beaucoup de producteurs ignoraient les méthodes d'utilisation et les risques encourus notamment les maladies de foie, le système nerveux et des reins. Le ministère de l'Agriculture et la Direction de la protection des végétaux (Dpv) n'ont jamais cessé de nous appuyer en connaissance. Et, à présent, la prévalence a beaucoup baissé et nous restons optimistes que la tendance ira en baisse, bientôt cela ne sera qu'un mauvais souvenir et nous allons conquérir de grandes parts de marché», a déclaré Makhfouss Aïdara.

Quant au chef du Service départemental du développement rural de Sédhiou, Sana Sagna, il a exhorté les participants à la démultiplication des leçons apprises pour assurer la bonne croissance des végétaux, tout en préservant la santé des utilisateurs des produits et celle des consommateurs.

Et d'ajouter, dans un tout autre registre, que «le service d'hygiène doit veiller au contrôle de l'utilisation des pesticides par ceux qui fument le poisson. Ils utilisent mal ces produits et le danger, ce sont les oiseaux, les chiens et autres animaux qui en consomment et finissent par mourir. C'est aussi reconnaitre que les risques sont énormes chez-nous, les humains».

Pour ce qui est du suivi sur le terrain, le coordonnateur national du projet régional de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest, El Hadji Omar Dieng, a indiqué que des visites seront effectuées afin d'évaluer le niveau d'appropriation à la base.