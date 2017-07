Sénégal: Fuites lors de l'examen du bac - Mody Niang réclame la tête de Babou Diakham

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Mais dans tout autre pays sérieux, au moins il serait démis de ses fonctions, le temps d'avoir les résultats de l'enquête. Je ne vois comment on peut laisser cet homme à la tête de l'Office du bac», a déploré le chroniqueur politique non sans déplorer le silence persistant des autorités notamment le président de la République, son Premier ministre et le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niang.

Babou Diaham ne devrait pas rester un jour de plus à son poste de directeur de l'Office du Bac après les fuites générales notées lors de l'examen du bac de cette année, notamment sur les épreuves du Français et d'histoire-géographie.

