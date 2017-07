Le coordonnateur de l'Unité de coordination et de gestion des déchets (Ucg), Ibrahima Diagne salue l'état d'avancement des travaux de construction du Centre intégré de valorisation des déchets (Civd) de Touba (Diourbel).

Dans un communiqué transmis à notre rédaction à la suite d'une visite des chantiers, Ibrahima Diagne qui était accompagné du représentant du Khalife général des Mourides, des responsables des services déconcentrés de l'État et d'élus, s'est dit satisfait de constater que les bâtiments sont sortis de terre et les délais sont partis pour être respectés.

«Globalement, le projet est en bonne voie et va permettre au Sénégal d'avoir le premier site où les déchets seront triés et orientés vers des unités de valorisation», déclare le coordonnateur de l'Unité de coordination et de gestion des déchets dans ce dument signé des services de communication de l'Ucg. Qui rappelle par ailleurs qu'Ibrahima Diagne a annoncé la mise à disposition de Touba dans 6 mois de matériels lourds (bennes, tasseuses, etc.) pour le tri des déchets dans les points de regroupement afin de booster l'économie locale au niveau des quartiers où les déchets récupérés seront commercialisés.

Le projet de Civd est financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement (Bid) et vise le renforcement du dispositif de pré-collecte et de collecte des communes de Touba Mosquée, Kaolack, Tivaouane et de la région de Dakar.