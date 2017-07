La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Au fur et à mesure que ces transgressions ont été notées, le CNRA a adressé des mises en demeure et des observations aux médias fautifs, précise le document.

Les manquements ont souvent été constatés dans des émissions de divertissement et d'autres qui n'étaient pas censées aborder les questions politiques. Ont également été nombreux pendant cette période, les publireportages, revues de presse, émissions de plateaux, débats et diffusions d'évènements ou d'éléments de nature à favoriser des candidats ou des listes.

Le régulateur rappelle que pendant la campagne électorale est interdite l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision (article L. 61 du Code électoral). Aussi les médias publics et privés qui traitent de la campagne sont-ils tenus au respect rigoureux des règles d'équité et d'équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats (article L.61 dernier alinéa), insiste le CNRA.

