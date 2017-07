Sénégal: Bradage du littoral - Moctar Ba accuse Wade et interpelle Macky Sall

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

n président qui, selon lui, a adopté une politique totalement différente avec celle de Senghor qui disait à l'époque qu'on ne touche pas le littoral et chaque fois qu'il est question d'y construire quoi que ce soit, il buchait les plans comme on buche un devoir d'examen.

En effet, estimant que le «symbole le plus fort que Senghor a laissé à ses amis socialistes et aux Sénégalais, c'est sans doute le littoral et la montre», le président de la Plateforme pour l'Environnement et la réappropriation du Littoral a déploré le changement de la politique de protection du littoral sous le régime libéral de Me Abdoulaye Wade.

Invité de l'émission Objection hier, dimanche 9 juillet, Moctar Bâ, expert-comptable et président de la Plateforme pour l'Environnement et la réappropriation du Littoral (Perl) a dénoncé le bradage du domaine maritime sénégalais en violation totale de la loi sur le domaine national.

