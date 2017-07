Un directeur national des Eaux et forêts, en compagnies des autres Forces de défense et de sécurité en patrouille sous la pluie dans les forêts du Sud. C'est un plus dans le combat contre l'exploitation abusive des derniers bastions forestiers de notre pays.

Le colonel Baydi Ba, directeur national des Eaux et forêts, en compagnies des autres Forces de défense et de sécurité en patrouille dans la méridionale du pays, a commencé par le département de Kolda, par les localités de Dabo, Mampatim, Tabassé Manding, Saré Ansou... pour faire face au fléau de l'exploitation abusive des dernières réserves de forêt du Sénégal.

Cette opération nocturne dans le Nord du département de Médina Yéro Foulah est une mission de police forestière qui a porté, avec plus de 30 délinquants livrés à la justice. Avec une saisie de beaucoup de matériels, des véhicules, de charrettes, des troncs et autres matériels de coupe pour tenter d'éradiquer le fléau. La reprise du trafic de bois impose une présence permanente sur le terrain.

La protection du patrimoine forestier est aujourd'hui une affaire de toutes les forces de sécurités du pays et cette synergie a été saluée par le patron des services forestiers. La lutte est accompagnée par une sensibilisation des autorités locales pour leur implication effective dans ce combat.

POUR DES EXPLOITATIONS PAR BLOCS BIEN ORGANISES

A Sédhiou, le travail a démarré par une visite de pépinière dans la capitale du Pakao et à Diendé. Ce sont de «belles pépinières», souligne l'autorité. Un important travail d'aménagement tout azimut est aussi en cours pour une exploitation judicieuse des ressources. Des exploitations par blocs bien organisés avec des normes, un embryon de développement économique avec 210 forêts classées et des bases de données fiables.

Avant de poursuivre sur Ziguinchor Baidy Ba a tenu un point de presse pour revenir largement sur les efforts fournis dans le cadre du combat contre cette agression contre les forêts qui se poursuit, même si le phénomène est en baisse, constate-t-on sur le terrain.

Interrogé sur la coopération avec la Gambie, le directeur national des Eaux et forêts est revenu sur les accords avec les autorités de ce pays. Un aménagement de certaines forêts transfrontalières est envisagé, soutient Baydi Ba. En ce qui concerne les agents véreux, accusés de collaborer avec les criminels de la forêt, le colonel Baydi Ba indique que les Eaux et forêts restent un corps paramilitaire régi par le Code de justice militaire. Et, chaque fois qu'il y a faute, il y a sanction, prévient-il.