L'inspecteur de l'enseignement élémentaire et membre de la Société civile, Mody Niang, n'écarte pas l'idée que le président Macky Sall soit derrière la plupart des 47 listes engagées dans la course pour les législatives du 30 juillet prochain. Invité de l'émission Grand jury hier, dimanche 9 juillet, Mody Niang a indiqué que Macky est capable de faire pire que commanditer des listes. Par ailleurs, se prononçant sur les propos du président Wade dans sa dernière sortie au sujet des conditions de l'emprisonnement et de la libération de Karim Wade, Mody Niang a accusé Wade d'être un spécialiste de la surenchère avant de tout rejeter en bloc.

S'exprimant hier, dimanche 9 juillet, devant le Grand jury sur la floraison des listes de candidatures pour les prochaines législatures, Mody Niang, inspecteur de l'enseignement élémentaire et membre de la société civile, a déploré cette situation qui relève, selon lui, du manque de sérieux. Poursuivant son propos, Mody Niang qui n'a pas manqué de s'interroger sur comment certaines personnes sont parvenues à payer la caution de 15 millions, a exprimé son pessimisme sur la bonne organisation de ces élections pour lesquelles il pense que le chef de l'État est mieux placé avec sa coalition Bby pour remporter la victoire, suite à cette floraison des listes de candidats. «Je n'attends rien au final de ce scrutin du 30 juillet. C'est une sorte de scrutin-farce. La plupart des Sénégalais n'ont pas leurs cartes.

Pourquoi laisser 4 ans pour se précipiter à la cinquième année pour organiser des élections ? Nous nous retrouvons avec 47 listes. Ça ne fait pas sérieux. Où ces gens-là ont-ils trouvé 15 millions ? Certains observateurs pensent que ce sont des listes de diversion. Macky est capable de faire pire que commanditer des listes ! Ces élections ne se passeront pas dans de bonnes conditions. Il faut s'attendre au pire. Ensuite, les 165 députés ne feront pas un meilleur travail que les 150. C'est le système que nous vivons qui pose problème. Il faut repenser le système !».

Interpellé auparavant la gestion de l'actuel chef de l'exécutif, l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et membre de la Société civile n'a pas été du tout tendre avec l'actuel chef de l'exécutif qui, selon lui, n'a fait aucune réforme efficace. «Je ne vois pas une réforme efficace qu'on peut mettre sur le compte de Macky Sall. Rien de fondamental n'a été réformé à la suite de Wade», a-t-il martelé. Poursuivant son propos, Mody Niang a également accusé l'actuel chef de l'État de trainer plusieurs casseroles citant le cas de «l'autoroute Ila Touba» qui coûterait selon lui 416 milliards alors que les seuls obstacles sont des arbres et non des montagnes comme au Maroc.

Par ailleurs, interrogé sur le retour annoncé au Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade pour diriger la campagne de la liste de la coalition Gagnante wattu Sénégal dont il est tête de liste. Mody Niang a estimé que le retour de Wade, âgé de plus 90 ans dans l'arène politique est un recul pour son parti, le Pds, et pour la démocratie sénégalaise. Pour cause, selon lui, le président Wade a pillé le Sénégal mais aussi était à l'origine de plusieurs scandales financiers dont celui de la rénovation de l'avion présidentiel, la construction du monument de la Renaissance africaine et le Fesman.

«Toutes ces organisations ont été l'occasion pour le président Wade de dilapider les fonds publics», a-t-il affirmé tout en rappelant que «les Sénégalais n'ont pas oublié qu'il a pillé ce pays pendant 12 ans». Par ailleurs, Mody Niang a désavoué également les propos tenus par le pape du Sopi, lors de sa dernière sortie dans les colonnes de nos confrères de D médias sur les conditions de l'emprisonnement et de la libération de son fils, Karim Wade. Selon lui, Wade est un spécialiste de la surenchère et il cherche seulement à travers cette sortie médiatique à attirer sur lui le regard des Sénégalais.