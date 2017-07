Cote d'Ivoire: zéro sachet plastique à l'horizon 2020 - une feuille de route comprenant 10 actions élaborée

La Côte d'Ivoire a célébré officiellement le samedi 08 juillet, la journée mondiale sans sachet plastique. L'enjeu de cette célébration était le point de l'application du décret interdisant l'utilisation, la commercialisation et la production des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Une loi prise depuis le 22 mai 2013 et entrée officiellement en vigueur le 08 novembre 2014. Pour son application, un comité interministériel et un comité paritaire Etat-privé ont été mis en place. Dans son allocution, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, a reconnu qu'il s'agissait là d'une décision forte, courageuse et difficile dans son application. Ajoutant que « l'objectif n'est pas de porter atteinte à l'activité industrielle et commerciale ». L'action du Gouvernement, a-t-elle poursuivi, vise plutôt à construire un développement harmonieux, caractérisé par un cadre de vie sain, la promotion d'activités industrielles et commerciales aux empreintes écologiques minimisées, des populations en bonne santé et un essor économique soutenu. Convaincue qu'il « faut continuer le combat », la commissaire du Gouvernement a indiqué que les 10 actions identifiées par le comité interministériel à sa dernière réunion du 03 juillet 2017 constituent tout simplement la feuille de route pour zéro sachet plastique à l'horizon 2020. Il s'agit entre autres: du renforcement de la sensibilisation avec un accent particulier sur la vulgarisation des alternatives et la promotion des emballages réutilisables ; de la mise en place d'un cadre formelle de collaboration avec les commer- çants ; du lancement des activités de récupération, de rachat et de valorisation des emballages plastiques polluants; de la lutte contre l'importation frauduleuse des sachets plastiques; de l'extension de cette lutte à la sous-région (CEDEAO) et du renforcement des activités de police et leur extension à toute l'étendue du territoire national . Les ministres du Commerce Souleymane Diarrassouba et de l'Industrie, Jean-Claude Brou, ont tous approuvé cette feuille de route qu'ils promettent faire appliquer. Notons que près de 500 milliards de sachets plastiques sont distribués chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont 200 000 tonnes de sachets qui sont produits par an. Ils sont utilisés en moyenne pendant seulement 20 minutes environ, avant d'être pour la plupart, immédiatement jetés dans la nature qu'ils pollueront, pendant plus de 400 ans.