Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 - Mambé confiant face à l'enjeu et à l'héritage des jeux

Le ministre auprès du président de la République chargé des VIIIes Jeux de la Francophonie a affiché, samedi 8 juillet, au cours de l'émission "Cap Abidjan 2017", sa sérénité devant l'enjeu que représentent les Jeux d'Abidjan.

Cet enjeu consiste, selon Mambé, à offrir à la francophonie, un grand espace de convivialité et de fraternité. Mais surtout à offrir à la Côte d'Ivoire l'opportunité de se repositionner sur l'échiquier international, d'exprimer sa solidarité avec les autres nations, de montrer ce qui constitue son caractère sui generis, sa spécificité, en l'occurrence l'hospitalité. Les VIIIes Jeux de la Francophonie vont aussi donner, au dire du ministre Beugré Mambé, à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, la chance d'aller à la rencontre d'autres jeunesses. De fait, pendant 10 jours, ce pays sera la vitrine du monde francophone, a-t-il poursuivi.

Car plus de 4000 athlètes vont se défier lors des compétitions sportives et concours culturels dont la couverture médiatique sera assurée par plus de mille journalistes. Cerise sur le gâteau, ce sont 500 millions de foyers qui recevront les images des différentes compétitions. Face à un tel enjeu, le ministre des jeux a lancé un appel à la mobilisation. Toutefois, il a dit sa confiance dans le caractère populaire de ce rendez-vous francophone qui aura pour théâtre le district d'Abidjan dont il est, du reste, le gouverneur. Mambé est d'autant confiant que les maires des 13 communes d'Abidjan, les rois et chefs traditionnels, la jeunesse (femmes et jeunes) qu'il a rencontrés ont décidé de faire corps avec lui, de s'approprier les jeux pour en faire une grande fête populaire.

Il a indiqué aussi que malgré les difficultés inhérentes à ce type de manifestation de grande envergure, cela n'a pas altéré sa foi car « les difficultés sont le levain de la réussite », dira-t-il. Et « notre force et notre sérénité résident dans le soutien du chef de l'Etat et de l'ensemble du gouvernement. » Des préoccupations ayant trait à la sécurité des athlètes et des invités, l'hébergement, le transport, la garantie et la fiabilité des sites des jeux, l'attribution des marchés, etc. ont eu des réponses claires et précises.

L'héritage des jeux a capté encore plus l'opinion. Le ministre a fait état du legs des jeux. En l'occurrence les infrastructures de très grande qualité désormais à la disposition de la Côte d'Ivoire de manière pérenne. Ces infrastructures vont, selon lui, susciter des vocations. Mais elles feront de cette destination, un espace de grandes rencontres (colloques, symposiums, conférences, etc.). « L'INJS aura une dimension internationale », a relevé Mambé.