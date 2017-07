Sénégal: Abdoulaye Wade de retour sur le sol sénégalais

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Abdoulaye Wade a ensuite quitté l'aéroport sur ce 4x4 entouré par ses milliers de sympathisants. Difficile de dire combien ils étaient, mais il y avait beaucoup de monde. Il doit rejoindre le QG du Parti démocratique sénégalais et c'est là normalement qu'Abdoulaye Wade doit faire une déclaration à la presse à ses militants pour annoncer officiellement son retour au pays et lancer cette campagne pour les élections législatives du 30 juillet prochain.

Poing levé, sourire aux lèvres, Abdoulaye Wade a visiblement savouré son retour au pays, son retour dans l'arène politique. Et ses militants, des milliers de personnes présentes, ont également savouré le retour de leur chef, à l'image d'Amninata qui a sorti son boubou à l'effigie du gorgui pour l'occasion : « C'est un combattant, on est avec Abdoulaye Wade jusqu'à la mort, il est honnête, il est sérieux, il est franc, il va faire une bonne campagne, une très bonne campagne d'ailleurs. C'est un noble. Abdoulaye Wade, c'est un grand noble. »

« Gorgui, ya liguey Sénégal » « Doyen tu as travaillé pour le Sénégal ». C'est avec ce slogan, cette chanson de 2007, que les sympathisants ont accueilli Abdoulaye Wade. Coiffé d'un kopéti, un petit chapeau rouge, portant écharpe blanche, boubou bleu et jaune aux couleurs de son parti, le PDS l'ex-président, malgré ses 91 ans, était sur le toit d'un gros 4X4 pour saluer ses militants.

Il n'est plus apparu publiquement au Sénégal depuis deux ans. L'ex-président doit débuter sa campagne pour les élections législatives qui sont prévues le 30 juillet prochain. Plus de 40 listes ont été déposées au niveau national, dont celle tenue donc par Abdoulaye Wade, autour de son parti d'opposition le Parti démocratique sénégalais (PDS). Reportage de notre correspondant à l'aéroport de Dakar.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.