Congo-Brazzaville: Elections législatives 2017 - Vingt ministres en opération séduction

La liste des ministres en compétition ne s'arrête pas là, pour autant. Landry Euloge Kolelas à Makélékélé 1, Léon Alfred-Opimbat à Mbomo, Aimé Ange Bininga à Ewo (commune), Bruno Jean Richard Itoua à Ollombo 1, Jean-Marc Thystère Tchicaya à Mvoumvou 1 et Adelaïde Mougani à Mindouli 1 sont aussi dans la course pour conserver leur place à l'Assemblée nationale. Seule Nicephore Fylla Saint-Eudes qui sollicite les voix des électeurs de Kinkala (commune) négocie sa place à la chambre basse pour une première expérience. Il était sénateur jusqu'à sa nomination au gouvernement.

Quant au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Makosso, il affronte, cette fois-ci à la première circonscription du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, Julien Makoundi Tchibinda du RDPS, Ulrich Linianga Bongo Manda et Fabrice Ulrich Tchiamou. L'on espère qu'à cette circonscription laissée par Mavoungou Nzinga Mabio, Collinet Makosso peut avoir la chance de l'emporter.

Dans une dernière catégorie, nous classons dans cette analyse deux membres du gouvernement Mouamba. Il s'agit de Hellot Matson Mampouya et Anatole Collinet Makosso. Au regard de leur verve oratoire et leur combat politique, une expérience parlementaire parait comme l'ingrédient qui manque au CV. Après des tentatives infructueuses à Makékékélé (Brazzaville) pour Mampouya et Mvoumvou (Pointe-Noire) pour Makosso lors des législatives passées, les deux ministres reviennent cette fois-ci avec des nouvelles ambitions.

Autre jeune ministre à la conquête des voix, Léonidas Carel Mottom Mamoni. Le ministre de la Culture, qui se devait de mener de front les préparatifs du Festival panafricain de musique et sa campagne électorale, a face à lui, selon les listes de la Direction générale des affaires électorales, Nanette Dany Rachel Ewolo et Ghislain Alias Bissikolie pour la circonscription de Ouesso 2. Mais, l'on se demande si après le grave accident que son convoi a subi sur la route de Ouesso, l'équipe du ministre candidat du Parti congolais du travail trouvera les ressorts nécessaires pour mener à bon port sa campagne électorale.

Comme lui, Firmin Ayessa à Makoua, Gilbert Ondongo à Owando (district), Raymond Zéphirin Mboulou à Mpouya, Pierre Mabiala à Makabana et Jean-Jacques Bouya à Tchikapika n'ont pas d'adversaire face à eux. L'on peut également penser que Henri Djombo qui est en lice pour la circonscription unique d'Enyelé, dans le département de la Likouala, face à Jean Louis Kopoudia, et Josué Rodrigue Ngouonimba qui brigue la circonscription de Djambala (commune) n'auront pas trop de mal à négocier leur retour à l'hémicycle.

Alignés, pourrait-on dire, derrière leur coach, Clément Mouamba qui a chaussé ses crampons pour la circonstance, vingt membres de l'équipe gouvernementale sont en campagne à travers le Congo pour briguer le mandat de député. Parmi eux on compte des vieux routiers de la politique, des jeunes opportunistes et des mal-aimés d'hier.

