Cote d'Ivoire: Etat civil Côte d'Ivoire - Comment Monique Dahouet a changé son âge et son nom

Jusqu'en 1974, Madame Monique Dahouët présente deux caractéristiques : elle serait née en 1940, un jugement supplétif en fait foi. Ce qui est gênant, quand on prétend être la fille d'Augustin Houphouët, lui-même décédé en 1938 et s'appeller Ouffouët Monique.

Monique Dahouët saisit donc le Tribunal de Première instance de Bouaké le 17 juillet 1974 et demande deux choses : que sa date de naissance soit modifiée et fixée au premier janvier 1937, se fondant sur un certificat médical produit pour la circonstance ; et que son patronyme soit modifié et transformé d'Ouffouët à Houphouët-Boigny en déclarant que ce patronyme serait celui de son « grand-père » (?), et de son frère consanguin, Dia Augustin Houphouët-Boigny.

Par décision en date du 4 septembre 1974, Mme Dahouët obtient gain de cause pour les deux demandes. Le jugement est rendu par le Président Abaka Robert, le substitut du Procureur de la République, Monsieur Tia Koné et un Greffier, Monsieur Gnamba Emmanuel, le 14 juin 1974, sous le numéro 66. Dès lors, plusieurs questions se posent : suffit-il de déclarer, seule, sans autres témoins de notoriété ou de moralité, que l'on est la fille de quelqu'un pour l'être ? On se serait attendu à une enquête de moralité sur Mme Monique Dahouët pour savoir si l'on pouvait porter foi à ses déclarations. On se serait également attendu à une enquête de notoriété pour savoir qui d'autre que Mme Monique Dahouët, en tout cas contemporain de son prétendu père, disait la même chose qu'elle, à savoir qu'elle est bien la fille d'Augustin Houphouët.

Suffit-il de produire un certificat médical pour voir son âge corrigé et augmenté de trois ans ? L'on a coutume de voir des gens demander que l'on diminue leur âge, mais demander que l'on augmente son âge peut paraître curieux. Cela ne dérange nullement Mme Dahouët qui déclare à qui veut l'entendre qu'elle est née Houphouët-Boigny, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, son prétendu père n'a lui-même jamais porté le nom Houphouët-Boigny. Ce patronyme a été inventé par Félix Houphouët-Boigny en 1946. À supposer qu'il soit bien son père, comment donc aurait-il pu la déclarer sous un nom qui n'existait pas ? Ou alors serait-elle effectivement née en 1974, puisque avant cette décision de justice, elle ne portait pas ce patronyme ?

Jusqu'en 1974 donc, cela ne semblait pas trop déranger Mme Dahouët d'être née quatre ans après la mort de son prétendu père. Le fait est que quand Monique Amlan (Dahouët) fait son apparition dans la Cour de Félix Houphouët-Boigny, en 1951, le frère de ce dernier est décédé depuis au moins quatorze ans. Il est donc permis de douter des origines de celle qui s'appellera successivement Amlan Monique, puis Monique Ouffouët, puis Monique Dahouët et enfin Monique Houphouët-Boigny.