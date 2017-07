Burundi: Une attaque à la grenade fait au moins cinq morts dans le nord du pays

Quatre adultes et un enfant sont tués sur le coup par l'explosion d'une grenade et 43 personnes sont blessées. C'est le bilan officiel communiqué par la police qui avait d'abord évoqué le chiffre de huit morts. Mais trois personnes auraient été réanimées.

Au Burundi l'explosion d'une grenade a fait au moins cinq morts et une quarantaine de blessés dimanche 9 juillet dans le nord du pays, un bilan encore provisoire puisqu'une dizaine de personnes se trouvent dans un état grave. Un mode opératoire courant au Burundi, même si les attaques de ce type se sont faites plus rares ces derniers mois et que celle-ci s'est déroulée dans une localité jusqu'ici très calme.

