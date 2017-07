Burundi: Un numéro de compte bancaire pour tous les Burundais

Au Burundi l'explosion d'une grenade a fait au moins cinq morts et une quarantaine de blessés dimanche 9 juillet… Plus »

"Ce n'est pas une mauvaise idée que de prévoir un budget pour ces élections. Ce qui l'est moins, c'est que ça soit alimenté en dehors du budget national. Parce que quand c'est alimenté en dehors du budget national, les gens risquent de subir une certaine contrainte pour l'alimenter. Il serait alors plus judicieux que ce compte soit alimenté par le trésor national."

"Une initiative très noble et très louable. Nous aimerions appuyer et soutenir cette bonne proposition concrète pouvant contribuer à cette bonne préparation des élections. Avec ce fond, le Burundi ne pourra plus manquer de fonds pour l'organisation des élections et restera souverain et indépendant."

Cette décision soutient l'indépendance du pays et mérite un soutien. C'est l'avis de Gilbert Becaud, le président de l'Observatoire National des Élections et des Organisations pour le Progrès:

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.