Angola: Le MINFAMU signent un accord de coopération

Luanda — Le Ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU) et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) signent mardi, à Luanda, un accord de coopération pour l'exécution d'un projet pilote visant à soutenir la promotion de l'apiculture au profit des femmes rurales au sud de l'Angola.

Une note parvenue lundi à l'Angop souligne que le projet vise principalement l'autonomisation des femmes et des jeunes, qui représentent plus de 90 pour cent des bénéficiaires, et aidera à mobiliser des fonds supplémentaires dans un programme national pour valoriser un secteur sous-estimés en Angola.

Le même projet a également pour but de créer des opportunités pour le développement d'une chaîne de valeur du miel dans la région sud.

La mise en œuvre du projet compte sur l'appui institutionnel du gouvernement, et technique de la FAO et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

La signature de l'accord aura lieu à l'amphithéâtre du MINFAMU, à 9 heures et 30 minutes.