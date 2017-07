Angola: Signature des deux contrats de réserves de l'Angosat1

La durée de l'1 Angosat construction est projetée à 36 mois. Le satellite angolais aura un centre primaire de contrôle et mission en Angola et l'autre secondaire en Russie.

«Nous sommes actuellement à un moment des préventes des capacités de l'Angosat1 qui aura une capacité de 22 transpondeur et 72 MHz, ce qui va satisfaire les besoins des opérateurs, car dans les conditions actuelles, l'Angosat1 prend en charge jusqu'à 15.000 antennes, et avec les mises à jour, elle pourra supporter plus », a poursuivi le ministre.

Dans ce contexte, la TPA a signé un contrat de 32 MHz et la Renatelsat avec 36, pouvant durant l'utilisation solliciter plus.

Luanda — Deux contrats de réserves de capacités de service de l'Angosat1, le premier satellite angolais, ont été signé lundi, entre l'Infrasat, gestionnaire de ventes et les entreprises de Télévision publique d'Angola (TPA) et Renatelsat, de la RD Congo.

