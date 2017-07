Mali: Le gouvernement s'engage à ramener le déficit à 3%

Le programme des autorités inclut des mesures visant à renforcer l'administration de l'impôt, à accroître l'efficience de la collecte de la TVA, à éliminer les exemptions fiscales discrétionnaires et à réformer le système des incitations pour les inspecteurs. Il est nécessaire de continuer de renforcer la gestion des finances publiques pour favoriser la discipline budgétaire. Un renforcement de la situation financière de la compagnie publique d'électricité atténuerait les risques budgétaires et permettrait de dégager des ressources pour l'investissement et les dépenses prioritaires.

L'assainissement des finances publiques reposera sur une meilleure mobilisation des ressources: il s'agira notamment de renforcer la collecte des impôts indirects et de limiter les dépenses courantes, tout en satisfaisant les besoins de dépenses relatifs à la sécurité et à la décentralisation.

Selon la même source, la loi de finances 2017 tient compte de cet objectif, tout en satisfaisant aussi les besoins urgents sur le plan des dépenses liées à l'accord de paix et à la sécurité. La loi de finances 2018 visera à maintenir les dépenses dans les limites des ressources budgétaires, tout en protégeant les dépenses sociales et en stimulant l'investissement public à moyen terme.

