Afrique: Ligue des champions - Zamalek éliminé, les résultats de la dernière journée

C'est la principale information de cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2017. Finaliste l'année dernière, le Zamalek a été éliminé après son match nul à domicile dimanche devant Al Ahly Tripoli. Le club libyen passe pour la première fois en quarts de finale de la compétition.

Le club du Caire a donc été tenu en échec à domicile 2-2 par Al Ahly Tripoli et termine dernier de son groupe B. C'est l'USM Alger, tombeur de Caps United 4-1 qui prend la tête du groupe.

Avec les disqualifications d'Al Merreikh et Al Hilal, pas de match dans le groupe A et l'Etoile du Sahel et Ferroviaro de Maputo filent au prochain tour.

0 pointé pour Coton Sport après 6 matchs. nouvelle défaite 1-3 devant Al Ahly, tandis que le Wydad confortait a première place devant Zanaco.

Déjà qualifiés avant cette dernière journée, l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns n'ont pas perdu lors de cette der respectivement face à Saint Geroge (4-0) et AS Vita Club (1-1).

Groupe A :

Etoile du Sahel - Al Merreikh (annulé)

Al Hilal - Ferroviaro (annulé)

Classement : 1. Etoile du Sahel 9 pts, 2. Ferroviario Beira 5 pts, Al Merreikh, Al Hilal

Groupe B :

USM Alger 4-1 Caps United

Zamalek 2-2 Ahli Tripoli

Classement : 1. USM Alger 11 pts, 2. Al Ahly Tripoli 9 pts, 3. CAPS Utd 6 pts, 4. Zamalek 6 pts,

Groupe C :

Mamelodi Sundowns 1-1 AS V Club

Espérance Tunis 4-0 Saint George

Classement : 1. Espérance de Tunis 12 pts, 2. Mamelodi Sundowns 9 pts, 3. Saint George 5 pts, 4. AS Vita Club 5 pts

Groupe D :

Al Ahly 3-1 Coton Sport

WAC Casablanca 1-0 Zanaco

Classement : 1. Wydad 12 pts, 2. Al Ahly 11 pts, 3. Zanaco 11 pts, 4. Coton Sport 0 pt