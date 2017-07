Burundi: Formations à l'étranger - Une occasion de fuir le pays ?

Lors des formations à l'étranger, plusieurs jeunes profitent de l'opportunité pour disparaître dans la nature. Malheureusement, comme le constate le blogueur Yannick Ndayisaba, ces « fugueurs » ne pensent pas aux conséquences de leur acte. « Quel honneur font-ils alors aux institutions qui les ont envoyés ? Quelle image donnent-ils de leur pays? Pensent-ils aux répercussions de leurs actions sur les futurs candidats ?», s'interroge le blogueur.

Le Burundi, est-il besoin de le rappeler, figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Pour relever ce défi, il doit compter sur son grand capital, la jeunesse. C'est dans cette perspective que plusieurs organisations internationales créent des opportunités pour investir dans cet immense potentiel. Certaines de ces initiatives proposent aux futurs leaders et entrepreneurs (burundais) des compétences, des outils, des opportunités leur permettant de réaliser leurs rêves, de nouer des contacts avec les leaders et professionnels au sein de la prochaine génération de leaders africains et ainsi bâtir l'avenir de leur pays. Sélectionnés parmi des milliers, ces jeunes s'engagent alors à mettre les compétences acquises au service de leur pays et de leurs communautés.

Eh bien, si jamais votre ami ou votre frère décroche une opportunité pareille, serre-le fort dans tes bras et dis-lui « félicitations » comme si tu lui disais adieu. Rien ne t'assure que tu le reverras nécessairement après la formation car certains jeunes espoirs en profitent pour disparaître.

Aucune intention de « retourner au pays »

« Je vais tenter ma chance ailleurs ». Tel est le genre de message qu'on reçoit de la part d'un ami ou membre de famille après s'être faufilé en Europe ou avoir franchi la frontière canado-américaine alors qu'on le croyait en formation aux USA. Certes, je passerai pour un « contre-succès » en critiquant cette pratique.

Ce phénomène m'invite, et devrait tous nous inviter d'ailleurs, à une profonde réflexion. Je souhaite que mes frères gagnent une vie décente, mais pas de cette façon. C'est pourquoi je me questionne sur les vraies intentions des jeunes burundais qui postulent aux différents programmes d'échange. Il est clair, comme un éléphant sur le gazon, qu'au-delà de n'avoir aucune envie de « retour au pays natal », ils n'ont pas d'arrière-projet en postulant à ces programmes. Ce qui est aberrant, c'est que lors des différentes interviews de sélection, ils affirment avoir d'ambitieux projets de société. Eh bien si la jeunesse actuelle est aussi démagogue que ses aînés, on n'est pas sorti de l'auberge.

Quel impact pouvons-nous espérer de ces jeunes sur notre pays? Avant de décoller, ils promettent que, de retour à la maison, ils partageront leurs compétences avec les jeunes burundais et les inciteront à impacter plus efficacement leur pays. Et bien, si nous devrions les prendre au mot, je dirais aux Canadiens et autres d'ouvrir grandement leurs frontières.

Une tendance lourde qui met en péril nos opportunités

Quid de la méritocratie ? Ce qui est sûr, c'est que ces profiteurs pénalisent leurs frères de deux façons : ils prennent des places qu'ils ne méritent pas et ferment les portes aux opportunités par lesquelles ils sont passés. Quel honneur les fugueurs font-ils alors aux institutions qui leur ont fait confiance pour ces opportunités et quelle image donnent-ils de leur pays? S'interrogent-ils au moins au sujet des répercussions de leurs actions sur les futurs candidats?

Chers frères fugueurs qui croyez avoir vu clair en filant en Europe, aux USA ou au Canada réputé pour son hospitalité, sachez deux choses : les organisateurs de ces formations seront à la longue dépités par votre comportement et fermeront ce circuit pourtant porteur de belles opportunités pour nous. Et puis, souvenez-vous que sur la liste de ceux avec qui vous compétiez figuraient des jeunes burundais qui ne cessent de nous épater, des jeunes dont l'influence dépasse les frontières. Bref, des jeunes aux talents pluridisciplinaires. Une vitrine au réseautage leur aurait été ouverte mais vous avez pris leur place.

Cela ne vous hante pas ?