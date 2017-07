Maroc: L'expérience du pays en matière de mutualité mise en lumière à Porto

Il a de même passé en revue l'expérience de la MGPAP, qui est aujourd'hui présente dans toutes les régions et même dans des villages du Royaume à travers 29 délégations et 47 bureaux de proximité, notant que les prestations fournies par la mutuelle englobent un remboursement complémentaire, des prestations de prévoyance mais aussi des prestations directes dans le cadre des œuvres sociales et sanitaires.

Dans un souci d'élargir la protection sociale à toute la population, l'Etat marocain a mis en place, à partir du 18 août 2005, l'Assurance maladie obligatoire (AMO) qui comporte deux régimes : le Régime obligatoire qui est destiné aux fonctionnaires et aux salariés, aux retraités, aux étudiants ainsi qu'aux libéraux et le Régime d'assistance médicale pour les démunis (RAMED) qui vise essentiellement les personnes qui n'ont aucune ressource, a-t-il indiqué.

