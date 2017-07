Maroc: Abdelkrim Benatiq auprès de la communauté marocaine d'Abidjan

Une cérémonie en hommage à un groupe d'élèves et de bacheliers de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire, ayant réussi, avec brio, leur année scolaire, a été organisée dimanche à Abidjan.

Initiée par l'Association l'Assemblée du Conseil des Marocains résidant en Côte d'Ivoire (ACMRCI), la cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, aux côtés des membres de la communauté marocaine installés en terre ivoirienne.

Cet événement, le premier du genre, vise à célébrer l'excellence chez les jeunes bacheliers et les élèves ayant obtenu leur BEPC (Brevet des Collèges) au cursus français, tout en les incitant à davantage de persévérance et de recherche de l'excellence et du mérite dans leur cursus scolaire, expliquent les organisateurs, faisant part de leur engagement à pérenniser cette initiative pour en faire un rendez-vous annuel.

S'exprimant à cette occasion, Abdelkrim Benatiq s'est félicité de cette initiative destinée à célébrer la réussite des enfants de la communauté marocaine installée en terre ivoirienne, réitérant, par la même occasion, l'intérêt tout particulier que S.M le Roi Mohammed VI ne cesse d'accorder aux membres de la communauté marocaine établis à l'étranger quel que soit leur pays d'accueil. Et de poursuivre que les Marocains du monde démontrent, jour après jour, qu'ils disposent de compétences avérées, d'un comportement distingué, et d'une présence exceptionnelle, à même de les aider à être de véritables ambassadeurs du Royaume et à contribuer au rayonnement de son image de marque.

«Les résultats obtenus par ces jeunes Marocains sont fort encourageants et porteurs d'espoir quant à la continuité de la présence marocaine distinguée dans ce pays frère et ami», s'est réjoui le ministre, notant que ces compétences d'avenir contribueront sans nul doute aux efforts de développement du pays hôte, tout en restant fidèles et attachées à leur identité et leur marocanité.

Abdelkrim Benatiq a, par la même occasion, mis en avant la politique de S.M le Roi Mohammed VI vis-à-vis du continent, notant que cette politique n'est pas uniquement fondée sur le développement de l'économie et des relations commerciales mais aussi sur la présence de Marocains en terre africaine, en tant que «véritable capital pour l'avenir» et vecteurs de cohésion et de fraternité entre nos peuples frères.

De son côté, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a fait savoir que cette initiative louable célèbre non seulement l'excellence mais aussi, l'avenir d'une communauté marocaine qui se veut dynamique, positive et laborieuse, dont les enfants s'illustrent par l'excellence et leur travail distingué qui fait honneur à leurs parents et à leur pays.

Il a également réitéré l'engagement de l'ambassade du Maroc à être aux côtés des parents d'élèves en ce qui concerne l'orientation ou encore les différentes formules à même de permettre aux jeunes de poursuivre leurs études supérieures et ce, pour le bénéfice de cette communauté et pour le Maroc sous la conduite éclairée du Souverain.

«Par cette action, nous traduisons fidèlement les orientations de S.M le Roi et nous mettons en pratique effectivement cette proximité tant prônée par le Souverain vis-à-vis des Marocains du monde», a-t-il conclu.