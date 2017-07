Ile Maurice: Industrie cannière - Artisans et laboureurs menacent de manifester dans la rue

«Nous pouvons paralyser l'industrie sucrière et faire des gens descendre dans la rue.» Menaces du syndicaliste Serge Jauffret en marge d'une manifestation pacifique que l'Union of Artisans and Allied Workers of Cane Industry a organisée ce lundi 10 juillet devant le bureau du ministère du Travail à Port-Louis. Pourquoi les artisans et laboureurs de l'industrie cannière menacent-ils de manifester ?

«Cela fait plus de deux ans que nous négocions au niveau du ministère du Travail pour amender la loi du travail, pour que les travailleurs saisonniers aient les mêmes conditions de travail. Même les Remuneration Orders ne sont pas respectés», explique Serge Jauffret.

Rencontre réclamée avec le ministre du Travail

Les syndicats parlent d'un ras-le-bol. Serge Jauffret affirme que plusieurs lettres ont été envoyées pour demander une rencontre avec le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, mais à chaque fois, ce sont les employés qui les reçoivent.

«Le ministre ne reçoit pas les travailleurs. Il nous envoie avec les officiers. A chaque réunion c'est la même chose. Et jusqu'à l'heure, on n'entend rien», déplore le syndicaliste du Joint Negociating Panel qui réclame une rencontre avec le ministre du Travail. «Nous redemandons une rencontre avec le ministre du Travail pour qu'il écoute nos doléances et résolve le problème au plus vite.»

Au cas contraire, déclare Serge Jauffret, des actions ne sont pas à écarter, dont une manifestation. Le secteur cannier compte 6 000 employés : 2 500 artisans et 4 000 laboureurs.