Ile Maurice: Accusé de blanchiment d'argent, Louis Clifford Thisbe libéré sous caution

Louis Marie Clifford Thisbe a retrouvé la liberté. Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et une reconnaissance de dette de Rs 75 000. Louis Marie Clifford Thisbe, travaillant à son propre compte et habitant à l'Escalier, serait engagé dans une affaire impliquant une propriété soupçonnée de représenter directement ou indirectement des 'proceeds of a crime'.

Il aurait ainsi payé une somme de Rs 500 000, le 22 février 2016, à Axess Ltd pour l'acquisition d'une voiture immatriculée 1440 FB 16. Et cet argent proviendrait du trafic de drogue. Il est accusé de blanchiment d'argent en vertu des articles 3 (1) (a) et 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002..

Plusieurs arrestations à son actif

Louis Marie Clifford Thisbe, 49 ans, devra se rendre au poste de police de sa région chaque samedi entre 6 heures et 18 heures. Il a comparu devant le magistrat Vignesh Ellayah en cour correctionnelle de Port-Louis, ce lundi 10 juillet, sous une charge provisoire de blanchiment d'argent. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Une charge provisoire de blanchiment d'argent pèse sur lui.

Le suspect possède un casier judiciaire de quatre pages. Il a été arrêté pour vol, contrefaçon, malversation et chèque sans provision. Le suspect a, également, déjà été libéré sous caution pour une précédente affaire.