Ile Maurice: Yogida Sawmynaden - «Dégager une stratégie commune contre les cyber-attaques»

Lancer l'assaut aux cyber-attaques. Lors de l'«East Africa Regional Conference on Cybercrime and Electronic Evidence», à l'hôtel Le Méridien ce lundi matin, 10 juillet, le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation (TCI), Yogida Sawmynaden, a expliqué que le but de la conférence est de voir avec les différentes parties prenantes comment combattre les cyber-attaques.

Des délégations venant de différents pays d'Afrique de l'Est et issues notamment du judiciaire, étaient présentes. Il est primordial, selon Yogida Sawmynaden, de travailler en accord avec d'autres pays pour dégager une stratégie commune.

Me Rashid Ahmine, adjoint au bureau du Directeur des poursuites publiques est, lui, d'avis qu'il faut donner des formations aux enquêteurs, aux juges et aux magistrats pour pouvoir mieux mener à bien les cas et les enquêtes.

Une centaine de personnes participent à cet atelier qui se tient sur trois jours. Il a été monté à l'initiative du ministère des TCI.