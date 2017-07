Ile Maurice: Conseil des ministres - Un Economic Development Board Bill sera présenté au Parlement

Le Conseil des ministres a avalisé, ce lundi 10 juillet 2017, l'introduction d'un Economic Development Board Bill à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi devrait consolider, réformer et rendre plus efficace la loi relative aux investissements et à la promotion du pays. Il devrait aussi permettre l'institution d'un Economic Development Board.

Cet organisme aura pour but d'aider à la planification économique et à la formulation d'une politique économique. L'Economic Development Board devra également promouvoir Maurice comme un centre attrayant pour les investissements et les affaires, comme une plateforme compétitive pour les exportations et comme un centre financier international. En outre, il devra faciliter les investissements à la fois vers Maurice et en dehors du pays et s'assurer de l'existence d'un climat des affaires qui soit propice à la compétition.