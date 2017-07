Congo-Kinshasa: Sauver le pays d'un chaos

opinion

Il est temps pour la communauté internationale d'intervenir en République démocratique du Congo afin d'éviter au pays un chaos généralisé. Dans une tribune publiée dans le journal américain Washington Post, Ida Sawyer, directrice en charge de l'Afrique centrale de la célèbre ONG internationale, Human Rights Watch (HRW), interpelle l'ensemble du monde civilisé.

Ce cri du cœur donne toute l'étendue du désastre qui s'abat sur la RDC. « Avec une situation sur le terrain qui est en train d'échapper à tout contrôle et l'échéance des élections à la fin de l'année qui approche rapidement, il n'y a plus de temps à perdre », lance Human Rights Watch.

La République démocratique du Congo traverse une zone de fortes turbulences. La non-tenue d'élections en 2016 a replongé le pays dans un autre cycle de violences qui s'étend désormais du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. C'est tout le pays qui est sur le point de s'embraser.

Dans une tribune publiée récemment dans les colonnes de Washington Post, Human Rights Watch, par la voie de sa directrice pour l'Afrique centrale, lance un message directement destiné à la communauté internationale. « La crise en RD Congo est en train d'échapper à tout contrôle », titre HRW. Autrement dit, intervenir en RDC est la solution appropriée, pense HRW, pour épargner le pays d'un chaos généralisé.

Dans sa tribune, Ida Sawyer décrit une scène d'apocalypse vécue au quotidien en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, des Congolais meurent dans l'indifférence la plus totale du monde civilisé qui reste passif. « Il est encore temps, note HRW, de tenir compte des avertissements sévères de la conférence épiscopale et des anciens dirigeants africains et de mettre fin à l'escalade de violence, d'abus et d'instabilité qui menace à la fois la RD Congo et la région toute entière.

Mais ceci implique un engagement fort et une pression soutenue, ciblée et bien coordonnée sur Kabila et son gouvernement à l'échelle nationale, régionale et internationale ». « Avec une situation sur le terrain qui est en train d'échapper à tout contrôle et l'échéance des élections à la fin de l'année qui approche rapidement, il n'y a plus de temps à perdre », préconise Human Rights Watch.

Se mobiliser pour la RDC

Il faut tout mettre en œuvre pour sauver la RDC. C'est l'essentiel du message contenu dans la tribune de HRW. Pour Ida Sawyer, le temps des discours semble dépassé. C'est sur le terrain des actions, pense-t-elle, qu'on attend voir la communauté internationale s'impliquer à fond pour sauver la RDC d'une possible désintégration. Sur le terrain, HRW dit avoir recueilli des éléments probants qui corroborent cette thèse. Et HRW pense que la communauté internationale ne doit pas rester longtemps passive face au drame congolais.

Tout en se félicitant des sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis qui ciblent particulièrement des personnalités congolaises qui torpillent le processus démocratique en RDC, HRW invite le monde civilisé à redoubler d'ardeur dans ses actions. « Mais davantage pourrait être fait. Les États-Unis et l'UE pourraient aller plus loin et sanctionner également ceux qui ont aidé à financer Kabila et la campagne de répression et d'abus de son gouvernement ».

A l'instar du Sénégal qui s'est engagé à fond pour sauver la démocratie en Gambie, Human Rights Watch pense que les pays voisins de la RDC pourraient abonder dans le même sens. Car, de l'avis de HRW, une déstabilisation de la RDC aura de graves répercussions sur l'ensemble de la région. « Les pays voisins de la RD Congo et d'autres acteurs régionaux - parmi lesquels l'Angola, dont le gouvernement semble de plus en plus préoccupé par l'incapacité de Kabila à résoudre les crises qu'affronte le pays - pourraient également adopter une position plus ferme en demandant instamment à Kabila d'assurer une transition démocratique pacifique avant la fin de l'année », préconise HRW.

Le plus réconfortant est que, dans son combat pour la reconquête de sa démocratie durement acquise le 24 avril 1990, le peuple congolais n'est plus seul. Il peut compter sur le soutien de nombreux partenaires qui se sont mis à ses côtés pour barrer la route à la tyrannie qui tente de s'implanter au cœur de l'Afrique. Human Rights Watch fait part de ceux qui se sont engagés sur cette voie. La RDC est au bord de la désintégration. C'est le cri d'alarme de HRW. Une belle manière de réveiller la conscience mondiale sur le drame congolais.