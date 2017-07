Burkina Faso: "Utiliser TIC-Tac livraison, c'est soutenir l'entrepreneuriat des jeunes", Emmanuel Simplice Kaboré, promoteur de Smart Services Sarl

interview

Tic-Tac livraison est une application permettant de commander et de se faire livrer des courriers, développée par l'entreprise Smart Services Sarl. Pour mieux comprendre les objectifs de ce produit et son fonctionnement, nous nous sommes entretenus avec le promoteur de cette entreprise, Emmanuel Simplice Kaboré.

Vous résidez aux Etats-Unis depuis 2014. Qu'est-ce que vous faites comme activité et comment s'est passée votre intégrationau Pays de l'Oncle Sam?

C'est exact. Je vis aux USA depuis juin 2014. Actuellement je suis partenaire à une compagnie de transport urbain qui fait du covoiturage. L'intégration dans un pays étranger est toujours difficile. Au début vous avez la nostalgie du pays, de la famille et des amis. Après quelques mois vous vous rendez compte que vous êtes seul et que vous devez forcement vous adapter, au climat, aux habitudes ainsi qu'à la solitude.

Vous évoluez dans quel domaine d'activité avant d'aller aux USA?

Avant d'arriver ici j'étais prestataire dans une compagnie d'assurance de la place après avoir obtenu ma maitrise en droit des affaires. C'était une grande expérience que j'ai partagé avec mes collègues et mes chefs de service.

Le Burkina Faso compte plusieurs ressortissants aux Etats-Unis. Est-ce que l'on peut dire que la vie est facile aux Etats-Unis?

La vie n'est pas facile partout. Mais aux USA c'est trois fois plus difficile. Pour ceux qui sont venu pour réussir la vie ici se résume comme suit: Travailler, manger et dormir. Quand je dis travail je parle de travailler sous pression pendant 8h de temps minimum dans des restaurants, des supers marchés et autres. Il arrive que vousjobber16h par jour et le train devienne votre second logis. C'est juste une petite idée de comment sont les USA ou New York City pour ceux qui désirent réussir. A vous cher journaliste de juger si cette vie est facile ou pas.

Aujourd'hui, vous êtes promoteur d'une application de livraison de colis et de courriers, dénommée Tic-Tac livraison? De quoi s'agit-il exactement?

ESK: Je suis promoteur d'une entreprise dénommée Smart Services Sarl. Au fait, Tic-Tac Livraison n'est qu'un produit de la société. Tic-Tac livraison est un service de livraison instantanée de colis et de courrier utilisant une application mobile Android Tic-Tac Livraison. Avec ce service il vous est possible de rester chez vous ou à votre lieu de travail et d'envoyer un colis en toute sécurité.

D'où est née cette idée?

L'idée est venue de mon expérience ici aux USA et du fait que je voulais apporter un système nouveau et sécurisé utilisant la technologie au Burkina Faso pour soulager les entreprises, les commerçants et les particuliers dans la livraison de leurs colis et courriers.

L'entreprise est-elle déjà opérationnelle sur le terrain? Si oui, comment elle fonctionne ?

Tic-Tac livraison est opérationnelle depuis quelques mois. Le principe est simple. Vous téléchargez l'application Android Tic-Tac Livraison sur Play store et vous renseignez les informations demandées. L'autre option est d'appeler à des numéros disponibles. Dans tous les cas les livreurs vous retrouvent grâce à l'application et font la livraison.

Tic-Tac Livraison couvre uniquement Ouagadougou ou l'ensemble du territoire national?

Pour l'instant Tic-Tac livraison ne couvre que la ville de Ouagadougou. Mais très bientôt nous serons à Bobo Dioulasso, Koudougou et pourquoi pas dans les pays voisins

Tout le monde n'a pas d'Android ou de smartphone ou du moins ne sait pas les manipuler. Est-ce que vous avez tenu compte de toute cette tranche de personnes dans votre entreprise?

Nous avons pensé à toutes les tranches de personnes susceptibles d'utiliser notre service de livraison. C'est pourquoi nous autorisons les demandes par appel téléphonique.

Avez-un siège? Si oui, où est-il situé et comment vous joindre?

Smart Services Sarl dont Tic-Tac Livraison est un produit a un siège à Ouagadougou et est situé dans le quartier Cissin à 200 mètres derrière la station PETROFA. Nos contacts: Fixe: 25 34 13 82ou cel: 56 53 10 11/63 33 32 23

A combien l'on peut estimer le nombre de personnes que vous employez dans votre entreprise?

A l'heure où je vous parle l'entreprise emploie 3 agents de bureau et 10 livreurs mais nous espérons offrir plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse dans les mois suivants.

L'on parle de cyber-attaque ces derniers temps, quelle assurance donnez-vous à vos clients quant à la livraison de leurs colisà bon port?

ESK: Je voudrais ici préciser que notre service de livraison est sécurisé. D'abord en ce qui concerne l'application mobile, nous ne demandons pas les informations bancaires ni des informations dont la fuite pourrait porter préjudice au client. Ensuite, en ce qui concerne les livreurs nous les choisissons après une enquête de moralité. Toutes ces mesures dans le but d'offrir la meilleure expérience d'utilisation de notre service.

Certains Burkinabè de la diaspora hésitent avant d'investir au pays. Pourquoi à votre avis?

Vous savez, investir nécessite beaucoup de réflexion et la prise en compte de beaucoup de paramètres que vous soyez au Burkina ou dans un autre pays. Je pense donc que les burkinabé de la diaspora qui hésitent à invertir au Burkina trouvent que certaines conditions ne sont pas réunies leur permettant d'investir. Entre autres, la lenteur de la machine administrative, la cherté des services public tel l'électricité, le téléphone et l'eau. Il y a aussi des cas notables d'abus de confiance et d'arnaque.

Etant à l'extérieur, vous suivez l'actualité socio-politique marquée surtout par des actes d'incivisme de tout genre. Quelles critiques pouvez-vous faire de cette situation?

Je n'ai pas de critiques à faire car je ne m'y connais pas en politique. Je ne peux qu'inviter les burkinabé à penser à l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du Burkina Faso car si le Burkina n'est plus Burkina nous ne serons plus des burkinabé aussi.

Un mot à l'endroit de vos potentiels clients?

Tic-Tac livraison est un produit 100% burkinabè, l'utiliser viendrait à soutenir les jeunes dans l'entreprenariat et la promotion sur le plan national et international des startups «made in Burkina Faso». Toute l'équipe de Smart Services SARL est à votre disposition. Quant aux livreurs ils braveront le soleil et l'embouteillage pour livrer vos colis à votre place. Merci à vous Hommes de média pour le soutien aux entreprises.