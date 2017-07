Congo-Brazzaville: Baccalauréat général - 22 286 candidats déclarés admis à la session de mai 2017

Les statistiques des résultats du baccalauréat général rendues publiques le 10 juillet par le président général du jury, Dieudonné Tsokini, au lycée Pierre Savorgnan de Brazza, affichent une augmentation de 6,21% par rapport à ceux de l'année dernière

Sur les 80 559 candidats qui s'étaient présentés à la session de mai dernier, 22 286 ont été déclarés admis sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Luanda et Cabinda en Angola, soit un pourcentage de 27, 66% contre 21, 26% en 2016. Le département de la Cuvette-Ouest a occupé la première place avec 43,50% de taux de réussite, suivi de la Bouenza 39,12% et la Cuvette 38,43%. En proie au conflit armé depuis plus d'une année, le département du Pool arrive en quatrième position avec 36,51%, devant les Plateaux 34,59%, la

Lekoumou 28,98%.

Bien que présentant les plus grands nombres de candidats, les départements de Brazzaville et Pointe-Noire n'ont pas opéré de miracle. Ils arrivent respectivement septième et huitième avec 25,77% et 24,43%. Avec 22,45% de taux d'admission, le Niari occupe le 9e rang, suivi de la Sangha 21, 24% et du Kouilou 18%. La Likouala arrive en dernière position avec seulement 14, 29% du taux d'admission. A cela s'ajoute, le centre de Luanda-Cabinda qui a enregistré 60% d'admis.

Concernant les établissements, c'est le lycée départemental de Djambala, dans les Plateaux qui a fait un bon score : 76% d'admis. Selon le président général du jury, Dieudonné Tsokini, la série C a enregistré beaucoup d'admis, suivie de D et A. « Il y a un point de plus par rapport à la session de l'année dernière. Nous pouvons nous satisfaire de cela », s'est-il réjoui.

Les sites Internet pour consulter les résultats : www.enseignement-general.gouv.cg; www.mycongoedusoft.net