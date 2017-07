Rwanda: En Israël, le président Kagame rencontre le Premier ministre Netanyahu

Photo: News of Rwanda

Le président du Rwanda Paul Kagame avec le Primier ministre Israelien Benjamin Netanyahu

Paul Kagamé est actuellement en visite en Israël. Un déplacement de deux jours pour consolider les relations entre les deux pays qui sont excellentes. Le président rwandais a rencontré, ce lundi 10 juillet, le Premier ministre Benyamin Netanyahu.

C'est à un homme qu'il présente comme un ami d'Israël que Benyamin Netanyahu a tenu à souhaiter la bienvenue. Le Premier ministre israélien appelle même le président rwandais par son prénom. Et il l'a remercié pour le rôle qu'il a joué dans le rapprochement entre son pays et le continent africain.

« J'avais exprimé l'espoir qu'Israël puisse revenir en Afrique de belle manière. Et que l'Afrique puisse revenir en Israël de belle manière. Et nous en avons discuté pendant quelque temps et vous m'avez dit : "Je pense que je peux aider". Et vous avez aidé. En fait, je dirais que vous avez été le pont indispensable sur lequel nous marchons pour faire notre retour en Afrique, étape par étape ».

« Ami », le qualificatif est également utilisé par Paul Kagame qui a remercié le chef du gouvernement israélien pour son action sur le continent africain : « Israël a poursuivi la mise en œuvre de ses promesses et de ses objectifs d'augmenter ses engagements à travers l'Afrique. Et c'est une évolution très positive qui ne peut qu'être accueillie favorablement et qui mérite notre soutien ».

Des engagements israéliens qui dans le cas du Rwanda concernent les domaines des technologies, de l'agriculture, des énergies et de la sécurité.