Guinée: Faya Milimouno - «Pourquoi je ne participe pas à la manifestation... »

Le parti Bloc libéral (BL) a décidé de ne pas prendre part à la manifestation projetée par l'opposition républicaine pour n'y avoir pas été associé à la préparation.

Le président du BL justifie sa position de ne pas se joindre aux manifestations: «Ce n'est pas nous qui avons choisi de ne pas participer. Les gens (les membres de l'opposition, ndlr) se sont retrouvés et ont décidé de ne pas nous inviter parce que nous avons un point de vue différent. Que quelqu'un me déteste pour mes positions, cela me renforce d'ailleurs dans mes convictions! J'ai le droit d'avoir des positions».

Faisant allusion aux membres de l'opposition républicaine, Dr Faya Milimouno regrette que «les gens ne comprennent pas le sens même de ce pourquoi ils se battent».

«Le BL a été un parti majeur dans la construction de cette opposition républicaine. On s'est senti choqué de n'avoir pas été associé dans la conception de l'idée (manifestation), mais on ne répond pas par l'émotion. Nous n'avons pas trouvé que c'est la fin du monde, nous sommes restés sereins et nous avons gardé notre sang-froid».

Malgré la division actuelle, Faya reste optimiste à l'idée qu'un jour l'opposition entière aura besoin de se retrouver. «L'opposition doit forcément se regrouper un jour, et être efficacement gérée dans la transparence, dans la confiance mutuelle pour que nous y arrivions c'est à quoi nous sommes en train de penser».

Le Bloc libéral, annonce Dr Faya Milimouno, est déjà sur le point d'organiser ses propres manifestations politiques.