Congo-Kinshasa: Le Canard boiteux !

Nangaa Corneille, président de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-, en soutenant intenable les élections en 2017 conformément à ce qui était prévu dans l'Accord de la Saint Sylvestre, semble avoir réveillé les pires passions sur la scène politique.

Rien d'étonnant que l'homme se retrouve, par la suite, l'épicentre des tirs croisés entre les pro-majorités et les pro-oppositions. Le premier lot disant amen car la bouche autorisée de la CENI avait dit la messe. Et, le deuxième, s'évertue, évidemment, à déverser sur Nangaa sa furie. Quitte à lui rappeler que tôt ou tard, il répondra de ses actes devant l'histoire etc. Qui pour appeler à des sanctions ciblées de la part de l'Organisation des Nations Unies contre le numéro Un de la commission électorale personnifiée comme celui par qui le glissement est arrivé et risque d'être prolongé.

Et, enfin, il y a la salve de ceux comme l'Udps ou le groupe de sept partis et la plateforme mère, le Rassemblement, qui interpellent les consciences pour exiger des élections cette année car techniquement, selon eux, s'il faut se fier aux projections de l'Organisation Internationale de la Francophonie, les élections sont possibles. A ce sujet, les débats engagés entre les experts en matière électorale sont plus que houleux. A certains d'assurer qu'il s'agissait là d'un débat apte à essayer de dire avec clarté le sexe des anges. Mais que les options politiques et légales étaient limpides.

A savoir que la charge de se prononcer sur les élections revient selon les pertinentes options de la Constitution à la CENI et à nul autre. Bien. Sauf que s'il faut s'en remettre à l'Accord de la Saint Sylvestre, compte tenu de la période extraconstitutionnel actuelle, cette lourde charge, la Commission Electorale Nationale Indépendante la partage désormais avec, d'une part, le Gouvernement et, de l'autre, le CNSA. C'est ce trio qui détient la carte, parole de Nangaa mis en sourdine, de lever l'option unilatérale de prolonger ce qui est appelé transition pour les uns et glissement pour les autres.

Si et seulement si une évaluation coprésidée par les trois rendait évident l'impossibilité. Corneille Nangaa a, lui-même, subordonné et la publication du calendrier électoral à la réunion de ce trio et le verdict final de la tenue ou non des élections cette année à ses soins. Un constat peut à ce niveau être fait. Ce que le Conseil National de Suivi de l'Accord est à tout dire le vrai canard boiteux de ces trois structures impérieuses.

D'abord, ses animateurs ne sont pas connus de manière formelle. Puis, le projet de loi pour cette institution d'appui à la démocratie est, à ce niveau, toujours en attente et son examen ne pourra être faite qu'en Septembre, à trois mois de décembre. Entre-temps, le processus enclenché par le Président KABILA à travers le duo Kengo-Minaku semble battre de l'aile. La première réunion du lundi 3 juillet a été tout sauf une réussite. L'absence de Kengo et le coup de gueule de Vital Kamerhe ont quasiment causé un non lieu.

Aubin Minaku qui a voulu le contraire ne sait jusque-là pas fixer une date pour la prochaine réunion sans son colistier Kengo toujours en dehors du pays pour des soins. A quand son retour ? Rien n'est dit. Ainsi, malgré qu'il suinte tant au Gouvernement qu'à la CENI, l'élément le plus incertain du trio devant prononcer la sentence la plus importante pour l'avenir du Congo reste le CNSA. L'organisation sensée veiller au respect de l'Accord dans ses divers volets surtout l'axe élection, manque à l'appel. Triste canard boiteux.