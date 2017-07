Congo-Kinshasa: La Police présente un indien libéré de ses ravisseurs

Seulement, le gros des criminels qui avaient mis en place un système de guet et n'ayant plus de nouvelles de l'un d'entre eux posté à Goma, ont pris la fuite dès les premiers signes avant coureur d'une descente de la Police nationale Congolaise et tous le corps des services de sécurité. Seuls deux ont été arrêtés et d'autres sont encore en fuite. La PNC qui épingle le retour en force de la criminalité appelle la population à la vigilance mais aussi à dénoncer les évadés de différentes prisons qui constituent un vrai danger pour la sécurité. A la suite de sa présentation hier au Commissariat Général de police devant la presse, Ritesh Hemnani Kishor a été remis aux autorités de l'Ambassade de l'Inde en RDC qui l'a, à son tour, remis à sa famille.

Séquestré depuis le jour de son rapt, Ritesh Hemnani aura enduré 18 jours toute sorte de supplices, selon le Colonel Pierrot Mwanamputu, jusqu'à sa libération 18 jours plus tard. Le premier malfaiteur à être appréhendé à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. C'est lui qui appelait les proches pour exiger la rançon. Mais, c'est à Kinshasa que Ritesh Hemnani était gardé. Après des investigations, les forces de l'ordre ont pu localiser avec minutie les criminels ainsi l'assaut aura été lancé. Tout s'est passé comme sur des roulettes car, la victime a été retrouvée sain et sauf.

Il est détenteur du passeport numéro Z3487525. " Voilà le cri d'alarme lancé par la communauté indienne en République Démocratique du Congo après cet incident. A présent, la question a une réponse claire. C'est Pierre Rombaut Mwanamputu, le porte-parole de la Police Nationale Congolaise qui, parlant au nom du Général Bisengimana, a livré à la presse les dessous de cette affaire à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier, lundi 10 juillet 2017. Ce, tout en présentant l'infortuné libéré grâce à la dextérité des éléments des forces de sécurité. L'homme était bel et bien retenu en otage par une bande de criminelles de diverses nationalités dont deux mozambicains et un camerounais avec une poignée de complices congolais.

"Où serait passé Ritesh Hemnani ? Ritesh Hemnani Kishor, opérateur économique d'origine Indienne, Patron de la Société MILES TRAVEL Sarl et SOKERICO Sarl, a été enlevé mardi 20 juin 2017 à 9 heures du matin, par des hommes armés non autrement identifiés au Quartier Golf, dans la Commune de la Gombe alors qu'il y arrivait pour inspecter son chantier.

