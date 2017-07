Congo-Kinshasa: Pas d'élections en 2017 - "Une ruche d'abeilles agitée par Nangaa" !

Débandade en propos, à l'image d'une ruche d'abeilles secouée, le report sine die des élections, affirmé par Corneille Nangaa du haut de la tribune de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), vendredi 7 juillet 2017, à Paris (France) provoque un véritable tollé dans la plupart des états- majors de partis politiques en République Démocratique du Congo.

La non-tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales, prévues par l'Accord de la Saint Sylvestre avant fin décembre 2017, augure des perspectives inévitables d'une rupture totale de confiance entre la centrale électorale et l'opposition politique qui ne jure que par l'alternance au pouvoir en vue de matérialiser le rendez-vous manqué de 2016. Les propos de Nangaa renvoient, ni plus ni moins, le processus électoral à la poubelle de l'histoire. Ce qui fait dire aux sémiologues avérés qu'un nouveau bras de fer est engagé entre Majorité et Opposition. Le décor est planté pour une nouvelle crise aigüe. La République est devant un choix cornélien entre, d'une part, les tenants de la thèse de Nangaa et, d'autre part, les tenants de l'antithèse.

Des réactions musclées fusent de partout. D'ores et déjà, les tenants de l'antithèse crient à la violation intentionnelle de la loi organique qui régit la CENI, laquelle, à ce jour, ne donne aucune possibilité à celle-ci de décider seule. Ça doit se faire plutôt, de commun accord autour de triptyque CENI-Gouvernement et Comité National de Suivi de l'Accord (CNSA).

Très remontés, Martin Fayulu et Claudel André Lubaya respectivement, président de l'Ecidé (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement) et président de l'UDA originelle (Union Démocratique Africaine), deux formations politiques de l'opposition, demandent avec fermeté, à Corneille Nangaa de démissionner.

De son côté, le Groupe de sept (7) partis politiques (G7), à la tête duquel Pierre Lumbi, son président national, prend à témoin le peuple congolais et toute la Communauté internationale, de la déclaration outrageante du président de la CENI qui met du feu aux poudres. Ainsi, dans son communiqué de presse rendu public le 10 juillet 2017, le Bureau politique du G7 aligne sept points essentiels constituant le point d'orgue de la feuille de route de ses revendications vis-à-vis de la CENI. Pour ce faire, il condamne avec la plus grande fermeté notamment, la partialité du président de la CENI et désapprouve catégoriquement le renvoie sine die des élections en violation de la Constitution, de l'Accord du 31 décembre 2016 et de la Résolution 2348 (2017) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), fille aînée de l'Opposition n'est pas en reste.

En effet, à travers son Secrétaire Exécutif en Charge des Relations Extérieures, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les propos de Nangaa dénotent d'une déclaration de guerre. Elle conduit vers un chaos, aux conséquences inextricables.

Deux visions aux antipodes! Congo positif de Dieudonné Nkishi entrevoit, quant à lui, une transition de trois ans pour préparer avec sérénité ces élections.

Musagalusha de la COJESKI, corrobore dans le même sens et donne raison à la CENI.

Dans l'un ou l'autre cas, le pays est devant un choix cornélien, affirment ceux à qui Dieu a donné l'intelligence de tempérer les ardeurs des uns et des autres. Ils estiment qu'il faille de nouveau dialoguer pour éviter un autre bain de sang.