Oui. L'organisation des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales sont possibles en 2017. Cela, même si Corneille Nangaa a dit le contraire.

Pour sortir de l'impasse politique multiforme dans laquelle il est plongé, il faut, absolument, que l'Accord de la Saint Sylvestre soit appliqué. Surtout quant à la tenue des joutes électorales au plus tard décembre 2017 tel qu'écrit noir sur blanc dans ce compromis. La Coalition de 33 ONGs pour le Respect de la Constitution -CRC- mené par Me Georges Kapiamba le croit dur comme fer. Et, c'est ainsi que dans une déclaration parvenue à La Prospérité, elle le demande de revenir sur cette décision qui participe au glissement orchestré, d'après le CRC, au glissement enclenché par le pouvoir depuis 2016. Pour rappeler à l'ordre l'interpelé, le CRC demande des sanctions ciblées de l'ONU.

«Nous condamnons fermement la décision irresponsable de M. Corneille Nangaa et l'appelons à publier sans délai le calendrier électoral prévoyant de façon précise toutes les étapes qui restent à parcourir après qu'il ait fait obligatoirement l'objet d'un consensus entre les parties prenantes au processus à savoir les partis politiques de l'opposition de la majorité, le gouvernement et la société civile»,a déclaré Me Georges Kapiamba, Coordonnateur de la CRC.

«M. Corneille Nangaa doit abandonner son argument mensonger selon lequel qu'il attendrait la mise en place du CNSA pour évaluer le processus ou encore le vote des lois électorales par le Parlement, pour publier le calendrier électoral, car le point IV.2 de l'Accord du 31 décembre 2016 prévoit la consultation CENI-CNSA-Gouvernement, non pour publier le calendrier électoral, mais exclusivement apprécier le temps nécessaire pour parachever les élections», dit le coordonateur de la CRC.

La Coalition de 33 ONGs relève, dans sa déclaration, que l'absence d'un chronogramme avec des prévisions claires des dates de convocation desdits scrutins, l'opacité constatée à ce jour dans la planification opérationnelle des activités d'enrôlement, l'absence d'un plan de décaissement transparent et d'appui budgétaire du Gouvernement et des partenaires d'appui au processus trahissent la volonté de M. Corneille Nangaa de servir fidèlement le peule congolais et poursuivre l'intérêt général.

Recommandations

La Coalition de 33 ONG demande aux acteurs politiques et sociaux, partenaires internationaux d'appui au processus électoral et à la population congolaise à rejeter la décision de M. Corneille Nangaa et exiger la publication du calendrier électoral dans le respect de la Constitution, la loi organique sur la CENI, la résolution 2348 et l'accord politique du 31 décembre 2016. Et, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MONUSCO, il est demandé d'informer le Conseil de Sécurité des Nations Unies de la situation d'impasse qui prévaut au Congo-Kinshasa surtout suite à la prise de position de Corneille Nangaa.

Cela, en perspective des sanctions individuelles et ciblées qui devront lui être appliquées s'il ne revenait pas à la raison. La Coalition de 33 ONG recommande, par ailleurs, aux acteurs majeurs de la Communauté Internationale d'examiner en urgence cette situation et envisager des sanctions nécessaires à son endroit. Elle recommande aux congolais, de se mobiliser pour défendre leur droit constitutionnel à choisir les dirigeants de leur choix à tous les niveaux et dans les délais légaux.