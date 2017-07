C'est sur deux matchs nuls d'affilée, d'abord à Kinshasa face à Espérance sportive de Tunis (2-2), et Pretoria contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (1-1) que l'AS V.Club quitte la Ligue des champions au niveau des huitièmes de finale désormais disputées en formule de poules.

L'AS V.Club a contraint Mamelodi Sundowns au nul d'un but partout, le dimanche 9 juillet 2017 au stade Moripe de Pretoria, en dernière journée de la phase des poules (huitièmes de finale) de la 21e édition de la Ligue des champions d'Afrique. Les Dauphins Noirs de Kinshasa étaient déjà éliminés après leur match à égalité de deux buts partout à Kinshasa contre les Tunisiens d'Espérance sportive de Tunis.

Le match de Pretoria n'était qu'une formalité, avant de se recentrer sur la fin de saison au niveau local et la perspective de la nouvelle participation à une compétition africaine interclubs. Pour cette rencontre contre le champion d'Afrique sortant dans la capitale sud-africaine, Florent Ibenge a reconduit son équipe avec Nelson Lukong dans les perches, et dans le champ, DidoBafola, Yannick Bangala, Padou Bompunga et Glody Ngonda en défense, Munganga Nelson, Idrissa Traoré et Oumar Sidiba ont formé le trio du milieu de terrain, alors que Taggy Etekiama, Yazid Atouba et ChadrackMuzungu ont été en attaque. Du côté de Mamelodi, Kennedy Mweene a gardé les buts, et dans le champ au coup d'envoi, Hachi, Soumahoro, Nthethe, Madisha, Morena, Mbekile, Laffor, Tau, Vilakazi et Zakri.

Les «Brésiliens » d'Afrique, comme on les surnomme, dominateurs en première période, ont été les premiers à ouvrir la marque à la 35e minute par Nthethe. Mais V.Club qui a eu une mainmise en deuxième période a vu ses efforts être récompensés avec l'églisation à la 73e minute par le biais du Camerounais Yazid Atouba Emane qui a longtemps été absent avant son retour en cinquième journée contre Espérance sportive de Tunis.

Dans le même groupe, le club tunisien a consolidé sa première place du groupe en écrasant Saint-George d'éthiopie par quatre buts à zéro. Espérance de Tunis finit la phase des poules avec 12 points, devant MamelodiSundowns (9 points). Saint-George (5 points) et V.Club (5 points) ne pourront plus continuer la compétition puisqu'éliminés.