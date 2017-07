Burkina Faso: Le complexe W-Arly-Pendjari inscrit sur la liste du Patrimoine mondial naturel de L'Unesco

Le WAP est une vaste étendue de savane soudano-sahélienne intacte abritant une faune riche et variée. Il compte plus de 460 espèces d'oiseaux, 80 espèces de reptiles et 120 espèces de poissons. Le WAP est également une ressource naturelle Partagée entre le Benin le Burkina et le Niger.

L'aboutissement heureux du dossier d'inscription qui témoigne de la bonne et franche collaboration entre les trois pays, est aussi une forme d'interpellation des trois pays à redoubler d'efforts dans la gestion concertée du complexe.

Le ministre de l'Environnement de l'Economie Verte et du Changement Climatique Batio BASSIERE a, au nom du gouvernement du Burkina Faso remercié le centre du patrimoine mondial, les membres du Comité et les partenaires techniques et financiers pour l'accomplissement de ce projet. Il a en outre rassuré les uns et les autres sur la volonté de son pays le Burkina Faso à préserver ce patrimoine pour les générations futures.

Cette Reconnaissance selon le ministre BASSIERE découle de la politique de son Excellence Monsieur le Président du Faso en matière de conservation des ressources naturelles pour les générations futures.