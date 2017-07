Sénégal: "Benno Bokk Yaakaar" déroule sa campagne dans les départements de Linguère et Louga

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Dans ces deux localités, Mahammed Dionne a insisté sur l'importance des élections législatives du 30 juillet prochain et a invité les électeurs à aller retirer leurs cartes nationales d'identité et d'électeur auprès des commissions administratives chargées de les délivrer.

Le directoire de campagne de BBY, dirigé par le chef du gouvernement, s'est arrêté à Thiamène et Coki, où il a tenu des meetings, en présence des responsables locaux et militants de la coalition.

- La coalition "Benno Bokk Yaakaar" (BBY) a effectué des "visites de proximité" et organisé des meetings, lundi, dans les départements de Linguère et Louga (nord), sous la direction de son leader, le Premier ministre Mahammed Dionne, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

