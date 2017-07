Sénégal: Fonds vert climat - Prés de 600 millions FCFA au programme de préparation du Sénégal

La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Ces projets, a-t-elle retenu, doivent répondre aux critères et normes fiduciaires du Fonds vert pour le climat et participent à un impact effectif à la lutte nationale contre les changements climatiques. C'est dans ce cadre, que le FVC, a initié ce programme préparatoire de soutien.

"Ce programme apporte un soutien aux pays en développement mais permet aussi d'identifier les priorités d'investissement stratégiques et de renforcer les stratégies de développement sobre en carbone et résilientes au changement climat" a-t-elle ajouté.

C'est dans ce cadre que le FVC a initié un programme préparatoire de soutien pour montant total d'1 million de dollars par an et par pays. Il permet de renforcer les efforts de résilience du pays dans la lutte contre les changements climatiques, a fait valoir Mme Ndiaye qui présidait, lundi, l'atelier de lancement du dit programme.

"Il va apporter un soutien aux pays en développement en vue de définir et de renforcer un cadre institutionnel approprié pour la coordination, le suivi et la validation des projets soumis au financement de ce Fonds", a indiqué, Mme Ndiaye.

