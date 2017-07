La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

Cette opération s'est déroulée ce lundi vers 11 heures. Cinq assaillants, selon des témoins, ont barré la route reliant la commune de Meréto au village Ndougoussine, dans l'arrondissement de Maka Coulibatang, département de Tambacounda. C'est ainsi qu'ils ont intercepté une dizaine de commerçants qui ont emprunté cette route pour se rendre au marché hebdomadaire de Meréto. « Ils étaient armés de deux kalachnikovs et de bâtons. J'ai trouvé trois personnes ligotées et jetées à terre. Moi aussi ils m'ont ligoté, ainsi que d'autres qui nous ont trouvés sur place », raconte Idrissa BALDE qui assure qu'il n'y a pas eu de blessés. Seulement, ajoute-t-il, ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils avaient comme argent et matériel. Plus d'un million, précise-t-il.

