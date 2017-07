Sénégal: Listes électorales - La période de révision clôturée aujourd'hui

Les citoyens-électeurs désireux d'effectuer des opérations d'inscription, de modification, de changement de statut ou de radiation ont jusqu'au 10 juillet prochain pour soumettre leur requête aux commissions administratives compétentes fonctionnelles des communes du Sénégal.

Conformément aux dispositions de la loi électorale (chapitre 2 partie réglementaire du Code électoral portant établissement et révision des listes électorales), la révision des listes électorales, s'effectue chaque année du 1er février au 31 juillet inclus, six mois durant lesquelles le citoyen a le droit de se présenter devant une commission mise en place à cet effet pour demander une inscription, une modification, un changement de statut ou une radiation sous réserve de révision exceptionnelle ou d'une décision autre instituée par décret. L'article R.28 du code électoral dispose que « la révision des listes électorales a lieu chaque année, du 1er février au 31 juillet inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par l'article L.39.

Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux articles R.32, R.39, R.40 et R.41 sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n'en ait décidé autrement ». Selon l'Article R. 32 dudit code, « du 1er février au dix (10) juillet, la commission administrative prévue à l'article L.39 reçoit les demandes d'inscription, de modification, de changement de statut et de radiation, qui lui sont présentées, sur des carnets spécifiques à chaque catégorie d'opération. Le changement de statut concerne l'électeur civil devenu militaire ou paramilitaire ou vice versa ». Pour prouver son rattachement à la collectivité locale, si l'adresse domiciliaire ou le lieu de naissance qui figure sur la carte nationale d'identité ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l'électeur doit produire un certificat de résidence.

A défaut du certificat de résidence, l'électeur doit présenter, soit une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone soit un quitus fiscal établi au nom de l'électeur et dater d'au moins six (06) mois. Des commissions compétentes dont les présidents sont choisis par l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, sont mises en place cinq jours avant le début des opérations et siègent durant toute la période de révision de 8 h 00 à 18 h 30 dans les communes ; horaires adaptables selon les circonstances.

Sur ce, l'article R.29, stipule qu'« au plus tard cinq (5) jours avant le début de la révision des listes électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions d'établissement et de révision des listes électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l'article L.39. Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la révision en vue de leur représentation ». La Cena (le contrôleur) ainsi que le maire ou son représentant et les partis politiques légalement constitués y siègent en qualité de membres de droit. Le registre est tenu à la disposition de la Cena, des citoyens-électeurs et des partis politiques.

Ainsi, jusqu'au 10 juillet prochain, tout citoyen-électeur désireux d'effectuer une opération d'inscription, une modification, un changement de statut et/ou une radiation a jusqu'au 10 juillet prochain pour soumettre sa requête aux commissions administratives compétentes fonctionnelles des communes du Sénégal. Et à la commission d'apprécier, selon les informations en sa possession, du rajout ou de la radiation de la liste électorale, de toutes les modifications nécessaires dues aux changements de statut, de circonscription électorale, d'adresse du domicile de l'électeur ou à des erreurs constatées sur les prénoms, nom, filiation, profession ou domicile. Enfin l'article R.44 du Code renseigne qu'à l'issue de la révision des listes électorales, la Dge arrête et publie la liste définitive des électeurs par tout moyen de communication disponible et la carte électorale mise à jour à l'issue d'une révision exceptionnelle est publiée trente (30) jours au moins avant le scrutin pour lequel elle a été instituée.