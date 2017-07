Sénégal: Pour un engagement dans la construction nationale - Si tout citoyen et fidèle laïc chrétien s'engageait en politique ?

analyse

J'emprunte cette formule pour interpeler tous les chrétiens et plus particulièrement les fidèles laïcs face à la situation sociopolitique de notre pays et à la veille des élections prochaines. Déjà en 2005/2006, l'Association Présence Chrétienne, Groupe de Réflexion et d'Action, tenait un atelier de rencontres publiques lors de ses « Mardis de Brottier » portant sur la question : « Où va le Sénégal : Espoirs, lueurs, ombres, craintes ! ».

Si tout citoyen et fidèle laïc chrétien s'engageait en politique ?

Cet atelier comportait quatre rencontres publiques. Nous relevions les chances de notre pays et de notre démocratie, un des rares pays d'Afrique, stable, avec une alternance prometteuse ; nous attirions aussi l'attention sur des nuages d'ombres et de craintes. Le constat que nous faisions alors était qu'il y avait des menaces et des points sombres qu'il fallait prévenir.

Aujourd'hui, face à la situation sociopolitique de notre pays, nous fidèles Laïcs sommes interpellés. Ecoutons : « Dans tous les domaines de la société, amis laïcs, vous restez des baptisés à qui est confiée la mission de rayonner l'amour sauveur. Par vous l'Eglise « est force dynamique sur le chemin de l'humanité vers le règne de Dieu ; elle est signe et promotrice des valeurs évangéliques parmi les hommes ». Vous avez l'ambition de transformer le monde, parce que l'Evangile est une force qui remplit, purifie et transforme. Vous avez la passion de la paix et l'entente fraternelle parce que l'Evangile est un message de paix pour tous les hommes que Dieu veut sauver. Dans cet esprit, prenez vos responsabilités, agissez pour le bien commun de votre pays, luttez pour faire triompher l'honnêteté et la vérité, soutenez les plus faibles. Et quand on vous demandera pourquoi vous êtes si ardents à vouloir le bonheur de tous dans la justice généreuse, vous saurez faire comprendre que votre dynamisme est celui de l'espérance mis dans vos cœurs par l'esprit du Christ... » (Jean Paul II au Sénégal, 1992).

A entendre notre Saint Père,-dont les saintes reliques sont aujourd'hui, à la Cathédrale de Dakar- j'ai envie de revenir sur la formule et l'interrogation évoquées ci-dessus : « Et si tout fidèle laïc s'engageait en politique ? » Entendons-nous bien sur la conception noble que nous avons de la politique, à savoir « action multiforme, économique, sociale, culturelle, administrative qui a pour but de promouvoir le bien commun, le bien de tous et chacun organiquement et par les institutions ». Cette conception nous fait croire que la politique est une action très noble, action noble qui faisait dire à Pie XI et que nous rappelle le Synode africain : « La plénitude de la charité qui est la sainteté doit être recherchée même dans la politique, définie comme la plus haute forme de charité ». Et le Synode priait « pour qu'il y ait en Afrique des responsables politiques et chefs d'Etat qui soient des hommes et des femmes qui aiment leur pays et leur peuple, qui leur servent au lieu de se servir ! ».

Oui ! « Si tout fidèle laïc s'engageait en politique ? » et comprenait ainsi que faire de la politique c'est faire de l'apostolat ! Que la fonction politique est un sacerdoce ? A ce niveau de notre réflexion, j'ai envie de m'interroger et d'interroger : qui donc, dans le domaine de l'engagement sont Politiciens Chrétiens ou Chrétiens politiciens ? La question mérite réflexion, car il doit avoir dans le champ politique des chrétiens que la « débrouillardise » politique hisse à des postes de responsabilité politique selon la dynamique de fait constituée, quitte à se rappeler ou à savoir que l'on est chrétien, d'une part ou alors, ce sont les valeurs évangéliques qui dictent la conduite à suivre, une fois maîtrisée de façon technique et scientifique la situation, en présence de ceux-là qu'on pourrait appeler les chrétiens politiciens.

Cette question mérite d'être posée car elle peut donner sens et orientation à sa vie : faire du Christ et de la religion le centre de sa vie ou recourir par opportunisme à eux, les instrumentaliser ! Cette dernière hypothèse est aujourd'hui très fréquente sous nos cieux : instrumentaliser la religion et Dieu ! En oubliant que « Dieu est Dieu, non de dieu ! »

Face à la situation et à la crise que traverse notre pays, ce champ vaste où nous appelle notre Maître, personne ne doit regarder et attendre pour aller cultiver ! Muni, qui de sa hache, qui de son daba, tel autre de son hilaire ou de sa charrue, voire de son tracteur, personne ne peut attendre. En tant que fidèle laïc, à la suite de notre Eglise et de ses pasteurs, jouons notre rôle : oui ! « Face aux réalités sociales, il est d'une importance capitale que l'Eglise à tous les niveaux joue son rôle de veilleurs de conscience morale en vue de la guérison des maux qui affectent la société. Et là-dessus, l'Eglise en Afrique a des responsabilités auxquelles elle ne peut renoncer sans faillir à sa mission, « elle ne peut manquer à son rôle prophétique de dénoncer, voire condamner, en termes clairs les vices sociaux de la nation et particulièrement de ses responsables, en cas de besoin. »(Cardinal Hyacinthe THIANDOU).

Ces paroles ont été prononcées au début du Synode Africain et dans le contexte de l'engagement ferme de l'Eglise sur la question sociale. Oui, jouons notre rôle comme le demande notre Eglise, notre mère qui doit aller parfois trouver les personnes là où elles sont, au risque d'attraper un peu « de boue », de « menaces de marteau et de cercle de feu ». Oui ! Si tous les fidèles laïcs s'engageaient avec leurs concitoyens pour les valeurs évangéliques et universelles de vérité, de justice, de solidarité, de paix et de liberté ! Oui s'ils choisissaient des hommes ayant pour « armure et bouclier» ces valeurs, notre pays voguerait vers le bonheur ! Comme l'écrit Christi Fideles : « Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à leur participation à la politique, à savoir l'action multiforme économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions, le bien commun ».

Cette mission politique des laïcs chrétiens doit répondre à des critères objectifs et à une finalité bien précise :

- Elle respecte l'Autonomie des réalités terrestres, elle distingue le spirituel du temporel, le politique du religieux,

- Elle poursuit le Bien commun. Une politique au service de la personne et de la société a pour critère fondamental la poursuite du bien commun,

- Elle vise la Justice. Une politique au service de la personne et de la société est constamment orientée vers la défense et la promotion de la justice,

- Elle est animée par l'Esprit de service. L'exercice du pouvoir politique doit s'appuyer sur l'esprit de service. Joint à la compétence et à l'efficacité nécessaire, celui-ci est indispensable pour rendre « transparente » et « propre » l'activité des hommes politiques.

La finalité de cette action politique c'est le service de la personne et de la société. Elle nécessite le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux dont l'ensemble constitue la doctrine sociale de l'Eglise. Le Pape nous a rappelé ces principes :

- Le premier, c'est l'unicité de la personne, l'inviolabilité de la vie humaine, le courage d'accepter les nouveaux problèmes de la bioéthique,

- Le deuxième principe, c'est la dimension religieuse de l'homme, la liberté religieuse,

- Le troisième principe, c'est la famille, premier espace de l'engagement social des laïcs chrétiens,

- Le quatrième principe, c'est le travail, la destination universelle des biens, la propriété privée, la lutte contre le chômage, les systèmes de commerce, de finance et d'échanges technologiques,

- Le cinquième principe, la culture, la rupture entre l'Evangile et la culture. Evangéliser la culture et les cultures de l'homme, accorder une attention particulière au rôle spécifique de la femme, notamment pour les deux grandes tâches qui lui appartiennent en propre : donner toute sa dignité à la vie d'épouse et de mère, assurer la dimension morale de la culture. Pour que les laïcs puissent remplir correctement leur rôle, le Saint Père les encourage à se former intégralement et en permanence. Cette formation revêt, selon lui, deux aspects complémentaires :

- Une formation doctrinale qui aidera les fidèles engagés sur le terrain social et politique a « rendre raison de l'espérance qui est en eux », face au monde et à ses problèmes graves et complexes.

- Une formation chrétienne de la culture est aussi indispensable. Car « une foi qui ne devient pas culture, est une foi qui n'est pas pleinement reçue, pas entièrement pensée, pas fidèlement vécue ».

Cette formation conduit le Chrétien vers la Démocratie et le Civisme dont il doit s'armer et se revêtir. Oui construire aussi avec les autres citoyens portant les mêmes armes et outils pour une Afrique nouvelle renouvelée à partir de ses racines et cendres : armes et outils : la démocratie et le civisme... . »

Extrait de « Quel Sénégal pour demain... »... Harmattan 2012