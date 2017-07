Sénégal: La tête de liste de BBY aujourd'hui à Louga et à Saint-Louis

Dans le camp de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), l'heure est aux grands préparatifs pour accueillir, en grande pompe, Mahammad Boun Abdallah Dionne, attendu aujourd'hui dans le Ndiambour.

Devant la mairie de Louga, hier, l'enthousiasme des militants de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) ne laissait personne indifférent. Pas de doute sur leurs mentors. Les messages véhiculés par les t-shirts sont assez clairs : Modou Mberry Sylla, Mamadou Mamour Diallo et bien sûr le ministre maire de Louga, Moustapha Diop.

« Depuis samedi soir, on multiplie les rencontres, les réunions. L'objectif reste de réserver un accueil exceptionnel à notre tête de liste nationale Mahammad Boun Abdallah Dionne », fait savoir Mor Samb, maire de Ouarack. « Nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour réussir un accueil historique », soutient Mor Samb trouvé en train d'échanger avec des militants Bby devant l'hôtel de ville de Louga. Dans les artères de la ville, des t-shirts à l'effigie du Premier ministre se distribuent déjà comme de petits pains dans la commune. Beaucoup de pancartes et de banderoles sont aussi annoncées. Lors d'une rencontre avec les différents maires du département, samedi dernier, Moustapha Diop avait appelé tout le monde à l'unité et à la mobilisation. « Louga est un titre foncier du président Macky Sall. Nous allons le montrer ce lundi et le confirmer le 30 juillet en gagnant avec plus de 95 % des suffrages valablement exprimés», avait souligné le ministre maire de Louga. Au total, ce sont 22 listes qui vont se disputer le département de Louga, le 30 juillet prochain. Le retrait des cartes d'électeur se poursuit. Près de la moitié des cartes est en souffrance dans les commissions d'inscription. Le préfet Mamadou Khouma multiplie les stratégies pour que les Lougatois aillent retirer leurs cartes et puissent accomplir leur devoir de citoyen le 30 juillet prochain.

Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de la Coalition « Bennoo Bokk Yaakaar », est attendu aujourd'hui dans la capitale du Nord. Il fera un crochet, dans la matinée, à Louga, avant d'aller passer la nuit à Saint-Louis. Auparavant, il présidera, à 17 heures, un méga meeting qui marquera, à Saint-Louis, le démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet prochain.

A cet effet, tous les responsables et militants de cette coalition, mobilisés derrière le coordonnateur départemental de l'Apr, Mansour Faye, le président du comité électoral départemental, le Pr Mary Teuw Niane et plusieurs autres leaders politiques, préparent activement cette grande rencontre politique qui permettra à leur tête de liste de s'adresser aux populations de la vieille cité.