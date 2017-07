La Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la sécurité sensibilise pour des élections… Plus »

M. Dionne, qui est par ailleurs Premier ministre du Sénégal, a promis de sillonner le pays pour défendre son bilan. « Dans les prochains jours, je ferai le tour du pays pour présenter aux populations les réalisations du président de la République et tracer les perspectives », a dit la tête de liste. Le responsable de la mouvance présidentielle a prôné une campagne électorale paisible. « Nous voulons une campagne paisible empreinte de respect et de paix, parce qu'après le scrutin du 30 juillet, le Sénégal va continuer », a-t-il lancé.

Pour son premier face- à-face avec les Sénégalais, dans la campagne pour les législatives du 30 juillet, la tête de liste de la coalition, « Bennoo Bokk Yaakaar », Mahammad Boun Abdallah Dionne, a affiché ses ambitions : gagner et donner une « majorité confortable au président de la République ». « Bennoo Bokk Yaakaar est la coalition de l'avenir. Nous voulons une majorité confortable pour la poursuite des réalisations entamées depuis 2012 par le président de la République, Macky Sall. Notre coalition incarne le progrès et l'espoir », a déclaré la tête de liste de la coalition après avoir enregistré son premier passage à la Radio télévision sénégalaise (Rts).

