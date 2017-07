Sénégal: Démarrage de la campagne électorale pour les législatives - 21 jours pour convaincre

Être patriote et responsable

La campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet 2017 a été lancée, depuis samedi à minuit. Et c'est un marathon de 21 jours pour 47 partis et coalitions de partis, pour couvrir, chacun, selon ses moyens, le maximum de localités à l'intérieur du pays et porter la bonne parole. Mais la multitude d'offres politiques risque de créer des fritures sur la ligne et désarçonner pas mal d'électeurs. Une telle situation pourrait profiter aux écuries politiques les plus connues, car face à la foultitude de listes, les électeurs peuvent être tentés de porter leur choix sur elles.

L'enjeu étant l'Assemblée nationale, ces législatives seront parmi les plus disputées au Sénégal, compte tenu de la proximité de la présidentielle de 2019 et de la volonté de l'opposition d'obtenir la majorité des députés pour détricoter ou bloquer tous les projets de loi qu'elle n'agréerait pas.

Le choix est clair : soit les électeurs sont contents du travail du président Macky Sall et de son gouvernement, de ces cinq dernières années, auquel cas ils lui donnent les moyens de poursuivre ce qu'il a commencé en le gratifiant d'une majorité à l'Assemblée nationale. Soit ils ne sont pas satisfaits et dans ce cas, l'opposition aura toutes les chances d'être majoritaire. Mais il faudra, en retour, que le pays se prépare à vivre, au moins, deux ans d'instabilité et de tensions politiques. Même si la campagne électorale ne peut être dissociée d'avec le bilan du président Macky Sall, elle devrait aussi être une explication pédagogique du rôle de l'Assemblée nationale et de ce qui est attendu du travail d'un parlementaire. Malheureusement, à la place, on craint d'avoir de virulentes invectives ou des débats au ras des pâquerettes. L'avenir pétrolier qui se profile pour notre pays dans les quatre ans à venir ne fera que monter les enchères. Et c'est là que les différents acteurs politiques doivent se montrer patriotes et responsables car ils ne doivent pas ignorer que les pêcheurs en eaux troubles qui veulent faire une Opa sur nos hydrocarbures exploiteront toutes les occasions pour souffler sur les braises de la division.

Qui plus est, tout le monde a constaté la prolifération presque ingérable des listes à ces élections législatives. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est une preuve de vigueur de notre démocratie. C'est plutôt le reflet politique de ce qui se passe, chaque jour, dans la circulation où chacun fait ce qu'il veut. Et à l'avenir, il faudra forcément trouver une solution pour éviter un démocratisme qui coûte cher au contribuable.