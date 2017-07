Sénégal: Retrait des cartes d'électeur - La Ld demande aux coalitions de s'impliquer

La Ligue démocratique (Ld) demande aux coalitions et aux partis politiques en lice pour le scrutin du 30 juillet de s'impliquer pour un retrait massif des cartes d'électeur. « Le non-retrait peut augmenter le taux d'abstention », a lancé Nicolas Ndiaye, secrétaire général par intérim qui s'exprimait lors d'une conférence de presse.

Le responsable de la Ld a également exhorté la société civile à jouer sa partition. Dans le même sillage, il a encouragé le ministère de l'Intérieur à tout faire pour faciliter le retrait de ces précieux sésames indispensables pour le vote du 30 juillet.

Le secrétaire général par intérim a estimé que les populations doivent donner une majorité à la mouvance présidentielle. « Bby incarne toujours le camp du renforcement et de l'approfondissement de la démocratie sénégalaise, tout le contraire d'une opposition nostalgique et revancharde qui, à n'en point douter, freinerait la poursuite de notre expérience démocratique et remettrait en cause les acquis obtenus de haute lutte », a déclaré le leader des « Jallarbistes ».

Pour M. Ndiaye, le camp du président Sall incarne la stabilité du pays. « Il est nécessaire de préserver la stabilité du pays. Aujourd'hui, un affaiblissement de Bby conduirait à une défaite électorale et à une perte de majorité à l'Assemblée nationale. Un tel scénario porterait évidemment un coup dur à la stabilité et ouvrirait, sans aucun doute, à l'aventure institutionnelle, source d'instabilité aux conséquences incommensurables », a-t-il averti. « Il est de notre devoir, en tant que force de progrès, d'éviter à notre pays, et par tous les moyens, de verser dans une telle perspective », a ajouté M. Ndiaye.