Sénégal: En meeting à Mbacké - Mahammad Dionne promet plus de financements pour les jeunes et les femmes

Moustapha Cissé Lô a, de son côté, affiché son optimisme. « Je suis convaincu que si nous restons unis et travaillons dans l'unité et la sérénité, la coalition va triompher dans le département de Mbacké », a-t-il dit. Le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, est sur la même longueur d'onde que le président du parlement de la Cedeao. « Nous allons poursuivre la mobilisation pour une victoire du camp présidentiel le 30 juillet. Nous avons les moyens pour gagner », a-t-il affirmé.

Il a souligné que le bilan du président Sall est positif. « Beaucoup de moyens ont été dégagés pour l'assainissement à Touba, Bambey et les autres villes. L'autoroute Ila Touba fait partie des plus grands chantiers du pays. C'est un linéaire de 120 km », a dit M. Dionne.

Il présidait un meeting à Mbacké, marqué par une forte mobilisation des populations aux couleurs de la coalition, « Bennoo Bokk Yaakaar ». « En 2018, le président de la République nous demande d'avoir un budget social. Nous allons aider davantage les artisans, les jeunes et les femmes », a promis M. Dionne qui est par ailleurs Premier ministre du Sénégal. « Il y aura plus de subventions pour l'agriculture », a ajouté Mahammad Dionne. Selon la tête de fil de la liste Bby, c'est pour cette raison que le gouvernement demande aux populations de donner une majorité au président de la République. Mahammad Dionne a jugé rassurante la mobilisation des militants du département de Mbacké. « Mbacké utile est là. Nous voulons une victoire éclatante », a lancé le chef du gouvernement.

2018 sera une année sociale. Plus de financements seront accordés aux jeunes et aux femmes. C'est ce qu'a dit, hier, la tête de liste nationale de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar », Mahammad Boun Abdallah Dionne.

