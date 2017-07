Somalie: La coupure d'internet est un «désastre majeur»

De plus, la coupure s'est produite quelques jours avant l'Aïd et les célébrations de l'indépendance, un moment où les Somaliens du monde entier ont un usage intense des services en ligne.

Mais les Somaliens, dans le pays comme dans l'imposante diaspora, sont devenus très dépendants de leur connexion à la Toile. Car il faut dire que depuis l'arrivée de la fibre optique, en 2014, le secteur tertiaire du pays est en pleine progression : développeurs web, graphistes, médias, commerçants, mais aussi services gouvernementaux et bancaires s'appuient très largement sur le courrier électronique et les bases de données connectées.

Le seul câble de fibre optique reliant la Somalie au réseau mondial a été endommagé par un navire commercial non identifié, dans l'océan Indien, le 23 juin dernier. Des ingénieurs ont été dépêchés du sultanat d'Oman pour intervenir d'urgence et le ministre affirme qu'internet devrait revenir « cette semaine ».

