Burkina Faso: Le Cardinal salue " l'engagement exceptionnel " du Larlé Naba

L'Archevêque de Ouagadougou, le Cardinal Philippe Ouédraogo est allé encourager, le vendredi 7 juillet 2017 à Dapelogo, les initiatives de promotion agricole du Larlé Naba Tigré.

Gardien des coutumes, mais aussi agriculteurs, éleveur, industriel pionnier dans la production du biocarburant au Burkina Faso, le Larlé Naba Tigré ne laisse personne indifférents. Des Ambassadeurs, ministres, chercheurs ou des responsables d'ONGs internationales ne ménagent aucun effort pour toucher du doigt la vaste entreprise de vulgarisation agricole, d'agroforesterie et de réalisations socioéconomiques à l'actif de cet intrépide ministre du Mogho Naba. Le vendreid 7 juillet dernier, il a été l'hôte d'un visiteur de marque. L'archevêque de Ouagadougou, le Cardinal Philippe Ouédraogo en personne, en compagnie des premiers responsables de l'Organisation catholique pour le développement économique et social (OCADES) Burkina, est allé encourager les initiatives du président de l'association Belem Wend Tiga (BELWET) dans sa ferme « Sompagnimdi » de Dapelogo à une quarantaine de kilomètres de la capitale. A mi chemin, le Cardinal Philippe a marqué un arrêt sur le chantier de construction du centre de formation et de promotion agro-sylvo-pastorale au bord de la RN 22 (Ouaga-Kongoussi). Lancé le 25 mars dernier, le projet prend corps progressivement et les salles de classes sont au stade de toiture. Sur place, le Cardinal Philippe Ouédraogo a apprécié « l'espérance » que suscite cette énième initiative du chef coutumier.

A quelques kilomètres de là, dans la ferme d'une quarantaine d'hectares du Larlé Naba Tigré, c'est toute activité cessante que plusieurs dizaines de femmes de l'association BELWET ont accueilli l'archevêque de Ouagadougou. Elles ont tenu à faire une démonstration du traitement des feuilles de Moringa, « l'arbre au 300 vertus » que BELWET exploite en toute saison sur 6 hectares grâce au système d'irrigation goutte-à-goutte. Les visiteurs du jour ont même dégusté les racines du Moringa réputés « bons nettoyants » pour le corps. Selon les explications du maitre des lieux, des graines aux racines en passant par les feuilles, les gousses et les fleurs, toute cette plante miracle est utilisé comme aliments ou comme remèdes.

A l'image du très doux thé de Moringa mad in BELWET dont les visiteurs ont raffolé. Au fond de la ferme, la couveuse solaire et l'unité d'élevage de poules locales, de poules pondeuses, de poulets de chair, de bovins et de caprins a retenu l'attention du Cardinal et de sa suite. Le clou de cette visite au pas de charge a été la cérémonie solennelle au cours de laquelle le Larlé Naba Tigré a exprimé toute la joie de BELWET de compter parmi ses soutiens, une des plus haute autorités morales du pays de la trempe du Cardinal Philippe Ouédraogo. Ce fut l'occasion pour le chef coutumier de revenir sur son choix de s'investir dans l'agriculture après plusieurs années d'engagement politique en tant que député à l'Assemblée nationale. Le Larlé Naba éprouve une légitime satisfaction du fait que 50 mille femmes tirent leurs moyens de subsistance de ses initiatives.

L'infatigable innovateur a saisie l'occasion pour annoncer la mise sur le marché Burkinabè d'ici la fin de l'année en cours du « pain Tigré » à base de « mug bean », (une variété de niebé valorisée par le Larlé) et du thé de Moringa. Ce pain sans levain a déjà remporté le 3e d'une compétition organisé à Casablanca au Maroc. « Que Dieu, par la bénédiction et le pas du Cardinal qui a foulé cet espace, rayonne sur tout ce que je fais pour le bien de mon prochain », s'est réjoui le Larlé Naba à propos de la visite de l'archevêque de Ouagadougou.

Philippe Ouedraogo a été subjugué par toutes les réalisations qu'il a pu visiter et qui intéresse à plus d'un titre l'OCADES, le bras opérationnel de l'église famille du Burkina Faso en matière de développement humain, économique et social. « Nous voudrions nous en inspiré autant que faire se peut pour le bénéfice de nos populations, pour intensifier notre action en faveur du peuple. C'est exceptionnel. Nous félicitons et encourageons le Larlé Naba à persévérer dans cette initiative », a apprécié le Cardinal Philipe Ouédraogo.

A l'occasion de cette visite, le Larlé Naba, dans la poursuite de ses œuvres sociales en faveurs des populations les plus démunies, a offert une tonne de mais aux communautés catholiques, musulmanes, évangéliques p