Congo-Brazzaville: Conflit homme-éléphant - La loi préconise un règlement pacifique

Le conflit entre l'homme et l'éléphant date depuis la nuit des temps. Ces dernières années, l'on signale des cas de destruction par les pachydermes des plantations des populations riveraines des parcs nationaux d'Odzala Nkokoua dans le département de la Cuvette-ouest et de Nuabalé Ndoki dans le département de la Sangha.

«L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction», indique la loi.

La loi fait état de ce que les populations, les collectivités locales, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes contribuent à la gestion durable de la faune.

