Congo-Kinshasa: Santé - Organisation prochaine du premier congrès panafricain de chirurgie de la main

Sauf changement de dernière minute, ce premier congrès qui se tiendra à Kinshasa aura lieu du 14 au 16 août.

Selon le Pr Anatole Kibadi Kapay, responsable de l'Unité chirurgie plastique et de chirurgie de main des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), cité par l'Agence congolaise de presse, l'objectif de ce premier congrès panafricain de chirurgie de la main et du quatrième congrès international de chirurgie plastique reconstructive esthétique est de faire un état des lieux de la pratique de la chirurgie plastique et de celle de la main en Afrique en général et en particulier en RDC.

Ce forum qui réunira des sommités du monde de la médecine aussi bien national qu'international a pour thème « La pratique de la chirurgie plastique et de la chirurgie de la main en Afrique, les avancées et les défis ». Plus de trois cents professeurs d'université, médecins et autre personnel médical dont cinquante provenant de l'extérieur du pays prendront part à cette rencontre scientifique qui sera non seulement un espace de partage d'expériences mais aussi un cadre où des recommandations idoines pour l'avancement de la chirurgie de la main à travers le continent africaine en général et en RDC en particulier.

La chirurgie de la main pratiquée aux CUK, explique le Pr Anatole Kibadi Kapay, offre des services liés notamment aux malformations congénitales de la main, aux doigts en ressaut, à la reconstruction de pouce, à la réimplantation et revascularisation. Cette chirurgie implique aussi bien la chirurgie palliative matrice, les paralysies de la main, la main brûlée et la main rhumatoïde ainsi qu'à la couverture des pertes de substance cutanée de la main.